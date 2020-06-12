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﻿إغلاق أحد أشهر مطابخ اللحوم بشرائع مكة بعد رصد حالة إصابة بـ"كورونا"

تم تسجيلها لأحد المشرفين على المطعم

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية مساء اليوم ثاني أكبر مطابخ اللحوم بمخططات الشرائع؛ وذلك بتوجيه من الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في المطبخ بفيروس كورونا.

وبحسب مصادر، فإن المطبخ الشهير، الذي يقع في الشرائع، ثبت إصابة أحد المشرفين عليه بفيروس كورونا؛ فباشرت فِرق الرقابة ببلدية الشرائع الفرعية إغلاق المطعم، ووضع لاصق تحذيري من إعادة فتحة لحين انتهاء الإجراءات المطبقة في مثل هذه الحالات، والبدء في أعمال التعقيم والتطهير.

وحث المصدر الأشخاص على ضرورة لزوم المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتطبيق الإجراءات الاحترازية عند الخروج من لَبْس الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين بعد كل خروج وعودة إلى المنزل.

أمانة العاصمة المقدسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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﻿إغلاق أحد أشهر مطابخ اللحوم بشرائع مكة بعد رصد حالة إصابة بـ"كورونا"
سبق

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية مساء اليوم ثاني أكبر مطابخ اللحوم بمخططات الشرائع؛ وذلك بتوجيه من الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في المطبخ بفيروس كورونا.

وبحسب مصادر، فإن المطبخ الشهير، الذي يقع في الشرائع، ثبت إصابة أحد المشرفين عليه بفيروس كورونا؛ فباشرت فِرق الرقابة ببلدية الشرائع الفرعية إغلاق المطعم، ووضع لاصق تحذيري من إعادة فتحة لحين انتهاء الإجراءات المطبقة في مثل هذه الحالات، والبدء في أعمال التعقيم والتطهير.

وحث المصدر الأشخاص على ضرورة لزوم المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتطبيق الإجراءات الاحترازية عند الخروج من لَبْس الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين بعد كل خروج وعودة إلى المنزل.

12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441
09:27 PM

﻿إغلاق أحد أشهر مطابخ اللحوم بشرائع مكة بعد رصد حالة إصابة بـ"كورونا"

تم تسجيلها لأحد المشرفين على المطعم

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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أغلقت بلدية الشرائع الفرعية مساء اليوم ثاني أكبر مطابخ اللحوم بمخططات الشرائع؛ وذلك بتوجيه من الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة بعد ثبوت إصابة أحد العاملين في المطبخ بفيروس كورونا.

وبحسب مصادر، فإن المطبخ الشهير، الذي يقع في الشرائع، ثبت إصابة أحد المشرفين عليه بفيروس كورونا؛ فباشرت فِرق الرقابة ببلدية الشرائع الفرعية إغلاق المطعم، ووضع لاصق تحذيري من إعادة فتحة لحين انتهاء الإجراءات المطبقة في مثل هذه الحالات، والبدء في أعمال التعقيم والتطهير.

وحث المصدر الأشخاص على ضرورة لزوم المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتطبيق الإجراءات الاحترازية عند الخروج من لَبْس الكمامة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتعقيم اليدين بعد كل خروج وعودة إلى المنزل.

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