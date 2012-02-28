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"الهاجري": دور القطاع الخاص والمستثمرين في دعم مشروعات الشباب ليس على المستوى المطلوب

اقترح على مؤسسات التعليم العالي تقديم الدعم لرواد الأعمال من طلابها من خلال مراكز متخصصة

أوضح محمد بن عايض الهاجري، سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية، أن القطاع الخاص لا يقوم بدور كبير جدًّا في دعم ريادة الأعمال والشباب أصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة.

وأضاف "الهاجري" بأن القطاع الخاص من خلال شركاته ومؤسساته المختلفة لا بد أن يقوم بواجب مسؤولياته الاجتماعية بطريقة أكثر فاعلية. مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الجهد الذي ينبغي أن يُبذل بالبحث عن هؤلاء الشباب، وتقديم التمويل لهم.

وعن التحديات التي تواجه رواد الأعمال للحصول على التمويل قال "سفير الشباب العربي": "أعتقد أن أول التحديات هو القدرة على تسويق الفكرة؛ فليست كل فكرة جاذبة، وليست كل فكرة تجعل الآخرين يقتنعون بها لتمويلها. هذا تحدٍّ ينبغي أن يفكر فيه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كيف يسوقون لأفكارهم، ويجعلونها أكثر قبولاً؟".

وأضاف بأن من التحديات أيضًا أن بعض الأفكار لا يتحقق المردود المالي لها في وقت وجيز، ولكن بعد سنوات؛ فالشخص الممول قد يرى أنه وقت طويل؛ وبالتالي لا يخاطر بالتمويل؛ لأن الفكرة قد لا تنجح. أما إذا كانت الفكرة عملية وسريعة فتكون أكثر قابلية للتنفيذ، وأكثر إقناعًا للممول. هذه من التحديات أيضًا.

واقترح سفير الشباب العربي على مؤسسات التعليم العالي والجامعات تقديم الدعم للشباب ورواد الأعمال من طلابها، عن طريق إنشاء مراكز متخصصة في كل حرم جامعي، مهمتها الكشف عن تلك الأفكار والإبداعات، وتقديم المشورة والدعم الفكري لها من خلال أساتذتها، وتقديم كل ما من شأنه إنجاح الفكرة وتوصيلها إلى حيز التنفيذ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهاجري": دور القطاع الخاص والمستثمرين في دعم مشروعات الشباب ليس على المستوى المطلوب
سبق

أوضح محمد بن عايض الهاجري، سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية، أن القطاع الخاص لا يقوم بدور كبير جدًّا في دعم ريادة الأعمال والشباب أصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة.

وأضاف "الهاجري" بأن القطاع الخاص من خلال شركاته ومؤسساته المختلفة لا بد أن يقوم بواجب مسؤولياته الاجتماعية بطريقة أكثر فاعلية. مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الجهد الذي ينبغي أن يُبذل بالبحث عن هؤلاء الشباب، وتقديم التمويل لهم.

وعن التحديات التي تواجه رواد الأعمال للحصول على التمويل قال "سفير الشباب العربي": "أعتقد أن أول التحديات هو القدرة على تسويق الفكرة؛ فليست كل فكرة جاذبة، وليست كل فكرة تجعل الآخرين يقتنعون بها لتمويلها. هذا تحدٍّ ينبغي أن يفكر فيه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كيف يسوقون لأفكارهم، ويجعلونها أكثر قبولاً؟".

وأضاف بأن من التحديات أيضًا أن بعض الأفكار لا يتحقق المردود المالي لها في وقت وجيز، ولكن بعد سنوات؛ فالشخص الممول قد يرى أنه وقت طويل؛ وبالتالي لا يخاطر بالتمويل؛ لأن الفكرة قد لا تنجح. أما إذا كانت الفكرة عملية وسريعة فتكون أكثر قابلية للتنفيذ، وأكثر إقناعًا للممول. هذه من التحديات أيضًا.

واقترح سفير الشباب العربي على مؤسسات التعليم العالي والجامعات تقديم الدعم للشباب ورواد الأعمال من طلابها، عن طريق إنشاء مراكز متخصصة في كل حرم جامعي، مهمتها الكشف عن تلك الأفكار والإبداعات، وتقديم المشورة والدعم الفكري لها من خلال أساتذتها، وتقديم كل ما من شأنه إنجاح الفكرة وتوصيلها إلى حيز التنفيذ.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
12:36 AM

"الهاجري": دور القطاع الخاص والمستثمرين في دعم مشروعات الشباب ليس على المستوى المطلوب

اقترح على مؤسسات التعليم العالي تقديم الدعم لرواد الأعمال من طلابها من خلال مراكز متخصصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضح محمد بن عايض الهاجري، سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية، أن القطاع الخاص لا يقوم بدور كبير جدًّا في دعم ريادة الأعمال والشباب أصحاب الأفكار والمشاريع الصغيرة.

وأضاف "الهاجري" بأن القطاع الخاص من خلال شركاته ومؤسساته المختلفة لا بد أن يقوم بواجب مسؤولياته الاجتماعية بطريقة أكثر فاعلية. مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الجهد الذي ينبغي أن يُبذل بالبحث عن هؤلاء الشباب، وتقديم التمويل لهم.

وعن التحديات التي تواجه رواد الأعمال للحصول على التمويل قال "سفير الشباب العربي": "أعتقد أن أول التحديات هو القدرة على تسويق الفكرة؛ فليست كل فكرة جاذبة، وليست كل فكرة تجعل الآخرين يقتنعون بها لتمويلها. هذا تحدٍّ ينبغي أن يفكر فيه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كيف يسوقون لأفكارهم، ويجعلونها أكثر قبولاً؟".

وأضاف بأن من التحديات أيضًا أن بعض الأفكار لا يتحقق المردود المالي لها في وقت وجيز، ولكن بعد سنوات؛ فالشخص الممول قد يرى أنه وقت طويل؛ وبالتالي لا يخاطر بالتمويل؛ لأن الفكرة قد لا تنجح. أما إذا كانت الفكرة عملية وسريعة فتكون أكثر قابلية للتنفيذ، وأكثر إقناعًا للممول. هذه من التحديات أيضًا.

واقترح سفير الشباب العربي على مؤسسات التعليم العالي والجامعات تقديم الدعم للشباب ورواد الأعمال من طلابها، عن طريق إنشاء مراكز متخصصة في كل حرم جامعي، مهمتها الكشف عن تلك الأفكار والإبداعات، وتقديم المشورة والدعم الفكري لها من خلال أساتذتها، وتقديم كل ما من شأنه إنجاح الفكرة وتوصيلها إلى حيز التنفيذ.

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