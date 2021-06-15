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"هدف" يبرم اتفاقيةً مع جامعة المجمعة لدعم توظيف الخريجين

بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اتفاقية تعاون مع جامعة المجمعة في مقر الصندوق بالرياض، وذلك لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

ووقع الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن صالح العبودي ومدير عام قطاع دعم التوظيف أحمد بن سعود المجيش، بحضور مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني.

وتأتي الاتفاقية، في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين، لدعم تدريب وتوظيف 500 خريج وخريجة في منشآت القطاع الخاص، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها "هدف".

وتؤسس الاتفاقية، لإقامة شراكة استراتيجية بين الصندوق والجامعة لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما والمتمثلة في تدريب وتأهيل وتوظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين والباحثين عن العمل، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ويقدم الصندوق محفزات ودعمًا ماليًا وتدريبيًا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة "سبل" الإلكترونية لخدمات التثقيف والإرشاد المهني، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، وبرنامج "تمهير" للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات" لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و"صيفي".

وستقدم الجامعة خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.

وطبقًا للاتفاقية ستعمل الجامعة على مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يبرم اتفاقيةً مع جامعة المجمعة لدعم توظيف الخريجين
سبق

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اتفاقية تعاون مع جامعة المجمعة في مقر الصندوق بالرياض، وذلك لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

ووقع الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن صالح العبودي ومدير عام قطاع دعم التوظيف أحمد بن سعود المجيش، بحضور مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني.

وتأتي الاتفاقية، في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين، لدعم تدريب وتوظيف 500 خريج وخريجة في منشآت القطاع الخاص، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها "هدف".

وتؤسس الاتفاقية، لإقامة شراكة استراتيجية بين الصندوق والجامعة لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما والمتمثلة في تدريب وتأهيل وتوظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين والباحثين عن العمل، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ويقدم الصندوق محفزات ودعمًا ماليًا وتدريبيًا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة "سبل" الإلكترونية لخدمات التثقيف والإرشاد المهني، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، وبرنامج "تمهير" للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات" لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و"صيفي".

وستقدم الجامعة خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.

وطبقًا للاتفاقية ستعمل الجامعة على مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
03:34 PM

"هدف" يبرم اتفاقيةً مع جامعة المجمعة لدعم توظيف الخريجين

بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اتفاقية تعاون مع جامعة المجمعة في مقر الصندوق بالرياض، وذلك لدعم توظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين، بهدف زيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.

ووقع الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن صالح العبودي ومدير عام قطاع دعم التوظيف أحمد بن سعود المجيش، بحضور مدير جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي بن عبدالله الجعويني.

وتأتي الاتفاقية، في إطار الجهود المشتركة بين الطرفين، لدعم تدريب وتوظيف 500 خريج وخريجة في منشآت القطاع الخاص، من خلال البرامج العديدة وآليات الدعم المناسبة التي يقدمها "هدف".

وتؤسس الاتفاقية، لإقامة شراكة استراتيجية بين الصندوق والجامعة لتحقيق الأهداف المشتركة بينهما والمتمثلة في تدريب وتأهيل وتوظيف خريجي الجامعة والطلاب المتوقع تخرجهم من الجنسين والباحثين عن العمل، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، وزيادة نسبة التوظيف، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وإكسابها المهارات الفردية والأساسية والخبرة، بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

ويقدم الصندوق محفزات ودعمًا ماليًا وتدريبيًا لمكتب التوظيف في الجامعة ولمنسوبيه، عبر منصة "سبل" الإلكترونية لخدمات التثقيف والإرشاد المهني، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني "دروب"، وبرنامج "تمهير" للتدريب على رأس العمل، والبوابة الوطنية للعمل "طاقات" لخدمة طالبي العمل وأصحاب العمل، وبرنامجي الشهادات المهنية الاحترافية و"صيفي".

وستقدم الجامعة خدمات التهيئة والتأهيل للخريجين تلبية لاحتياجات سوق العمل، وتهيئتهم للمقابلة الشخصية، ومراجعة السيَر الذاتية وتسويقها للحصول على الوظيفة، وتقديم تدريب نوعي يخدم طالب العمل في الحصول على الوظيفة.

وطبقًا للاتفاقية ستعمل الجامعة على مساعدة الخريجين في التخصصات التي تواجه تحديات في سوق العمل من الحصول على فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص.

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