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شاهد .. 19 شخصًا يُشهرون إسلامهم بملتقى نور وهداية بـ"دعوي البطحاء"

يُعقد كل يوم جمعة بمشاركة وافدين من منسوبي الشركات بمختلف الديانات

أشهر ١٩ شخصًا إسلامهم بفضل الله اليوم في برنامج نور وهداية الذي يُعقد بإشراف مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في البطحاء، وذلك في استراحة الشيخ عبدالله الحنطي - رحمه الله - الدعوية بشمال مدينة الرياض عقب برنامج دعوي حافل في إطار رسالة البرنامج الدعوية لنشر الإسلام وقيمه.

وتفصيلاً، يُعقد ملتقى نور وهداية كل يوم جمعة بمشاركة عدد كبير من الوافدين من منسوبي الشركات بمختلف الديانات، ويقام لهم برنامج دعوي ثقافي رياضي بمشاركة نخبة من الدعاة التابعين لمكتب الدعوة بالبطحاء.

ويستضيف ملتقى نور وهداية شخصيات إسلامية واجتماعية وثقافية ورياضية، كما يقيم عددًا من المسابقات الثقافية، إلى جانب تقديم هدايا ووجبات غذائية للمشاركين.

مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات البطحاء

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شاهد .. 19 شخصًا يُشهرون إسلامهم بملتقى نور وهداية بـ"دعوي البطحاء"
سبق

أشهر ١٩ شخصًا إسلامهم بفضل الله اليوم في برنامج نور وهداية الذي يُعقد بإشراف مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في البطحاء، وذلك في استراحة الشيخ عبدالله الحنطي - رحمه الله - الدعوية بشمال مدينة الرياض عقب برنامج دعوي حافل في إطار رسالة البرنامج الدعوية لنشر الإسلام وقيمه.

وتفصيلاً، يُعقد ملتقى نور وهداية كل يوم جمعة بمشاركة عدد كبير من الوافدين من منسوبي الشركات بمختلف الديانات، ويقام لهم برنامج دعوي ثقافي رياضي بمشاركة نخبة من الدعاة التابعين لمكتب الدعوة بالبطحاء.

ويستضيف ملتقى نور وهداية شخصيات إسلامية واجتماعية وثقافية ورياضية، كما يقيم عددًا من المسابقات الثقافية، إلى جانب تقديم هدايا ووجبات غذائية للمشاركين.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
11:19 PM

شاهد .. 19 شخصًا يُشهرون إسلامهم بملتقى نور وهداية بـ"دعوي البطحاء"

يُعقد كل يوم جمعة بمشاركة وافدين من منسوبي الشركات بمختلف الديانات

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عبدالله العنزي - الرياض
0
306

أشهر ١٩ شخصًا إسلامهم بفضل الله اليوم في برنامج نور وهداية الذي يُعقد بإشراف مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في البطحاء، وذلك في استراحة الشيخ عبدالله الحنطي - رحمه الله - الدعوية بشمال مدينة الرياض عقب برنامج دعوي حافل في إطار رسالة البرنامج الدعوية لنشر الإسلام وقيمه.

وتفصيلاً، يُعقد ملتقى نور وهداية كل يوم جمعة بمشاركة عدد كبير من الوافدين من منسوبي الشركات بمختلف الديانات، ويقام لهم برنامج دعوي ثقافي رياضي بمشاركة نخبة من الدعاة التابعين لمكتب الدعوة بالبطحاء.

ويستضيف ملتقى نور وهداية شخصيات إسلامية واجتماعية وثقافية ورياضية، كما يقيم عددًا من المسابقات الثقافية، إلى جانب تقديم هدايا ووجبات غذائية للمشاركين.

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