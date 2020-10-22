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متاحة لمن يشعر بأعراض "كورونا".. "تطمن" تكشف عدد مستفيديها بمكة المكرمة

تباشر ارتفاع الحرارة وما يرافقها ومهيأة للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة

قدمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لـ96 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 7 عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية.

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متاحة لمن يشعر بأعراض "كورونا".. "تطمن" تكشف عدد مستفيديها بمكة المكرمة
سبق

قدمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لـ96 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 7 عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية.

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
11:13 AM

متاحة لمن يشعر بأعراض "كورونا".. "تطمن" تكشف عدد مستفيديها بمكة المكرمة

تباشر ارتفاع الحرارة وما يرافقها ومهيأة للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قدمت عيادات "تطمن" في مكة المكرمة خدماتها لـ96 ألف مستفيد؛ وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن، من خلال 7 عيادات، موزعة على عدة مراكز صحية.

يُشار إلى أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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