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إعلان أسماء الفائزات في مسابقة جرير للسرد القصصي

6 مؤلفات يحققن الفوز في مسارَي الرواية والقصة

انطلقت مسابقة جرير للسرد القصصي سعيًا لإثراء المحتوى العربي وتمكين الكتّاب المبتدئين.

وضمّت قائمة الفائزات بالجائزة ست مؤلفات في المسارين; هما مسار الرواية للكتابات التي تبدأ من 22 ألف كلمة وأكثر، ومسار القصة للكتابات ابتداءً من 12 ألف كلمة وأكثر.

وقد فازت بالمركز الأول في مسار الرواية المؤلفة ولاء أبو غندر عن رواية "لا تنتحر داخل مكتبة"، وكانت الحاصلة على المركز الثاني هي المؤلفة غادة المرزوقي عن رواية "أعيش ذكرياتي بالمقلوب"، فيما فازت بالمركز الثالث المؤلفة شروق كامل عن رواية "حنجرة الصمت".

وفي مسار القصة فازت بالمركز الأول المؤلفة شيماء جاد عن قصة "لقاء ترانزيت"، وبالمركز الثاني المؤلفة سارة القوزي عن قصة "الجائزة الكبرى"، وبالمركز الثالث أماني باطرفي عن قصة "خرنوف عمشا".

وقد أتاحت المسابقة فرصة لنشر الكتب الفائزة؛ حيث إن جائزة المراكز الثلاث الأولى من مسار الرواية هي طباعة ونشر الروايات في فروع مكتبة جرير وحفل تدشين وتوقيع الكتب، بالإضافة إلى نشرها إلكترونيًّا في قارئ جرير، وجائزة المراكز الثلاثة الأولى في مسار القصة هي جمع القصص الثلاث الفائزة في مجلد واحد ونشرها في مكتبة جرير، بالإضافة إلى نشر القصص إلكترونيًّا في قارئ جرير.

وقد تم تقييم المشاركات من عدة جوانب مثل الفكرة والبناء القصصي وغيره خلال مراحل عن طريق لجان مختصة. وتكونت اللجنة من الأساتذة الكتاب والروائيين: أسامة المسلم، وأحمد آل حمدان، وعبيد أبوملحه، وعبدالوهاب الرفاعي، وهم من الأسماء البارزة في الأدب الروائي في المنطقة.

وهنأت مكتبة جرير الفائزات وشكرت جميع المتقدمين للجائزة على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 العام الماضي.

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إعلان أسماء الفائزات في مسابقة جرير للسرد القصصي
سبق

انطلقت مسابقة جرير للسرد القصصي سعيًا لإثراء المحتوى العربي وتمكين الكتّاب المبتدئين.

وضمّت قائمة الفائزات بالجائزة ست مؤلفات في المسارين; هما مسار الرواية للكتابات التي تبدأ من 22 ألف كلمة وأكثر، ومسار القصة للكتابات ابتداءً من 12 ألف كلمة وأكثر.

وقد فازت بالمركز الأول في مسار الرواية المؤلفة ولاء أبو غندر عن رواية "لا تنتحر داخل مكتبة"، وكانت الحاصلة على المركز الثاني هي المؤلفة غادة المرزوقي عن رواية "أعيش ذكرياتي بالمقلوب"، فيما فازت بالمركز الثالث المؤلفة شروق كامل عن رواية "حنجرة الصمت".

وفي مسار القصة فازت بالمركز الأول المؤلفة شيماء جاد عن قصة "لقاء ترانزيت"، وبالمركز الثاني المؤلفة سارة القوزي عن قصة "الجائزة الكبرى"، وبالمركز الثالث أماني باطرفي عن قصة "خرنوف عمشا".

وقد أتاحت المسابقة فرصة لنشر الكتب الفائزة؛ حيث إن جائزة المراكز الثلاث الأولى من مسار الرواية هي طباعة ونشر الروايات في فروع مكتبة جرير وحفل تدشين وتوقيع الكتب، بالإضافة إلى نشرها إلكترونيًّا في قارئ جرير، وجائزة المراكز الثلاثة الأولى في مسار القصة هي جمع القصص الثلاث الفائزة في مجلد واحد ونشرها في مكتبة جرير، بالإضافة إلى نشر القصص إلكترونيًّا في قارئ جرير.

وقد تم تقييم المشاركات من عدة جوانب مثل الفكرة والبناء القصصي وغيره خلال مراحل عن طريق لجان مختصة. وتكونت اللجنة من الأساتذة الكتاب والروائيين: أسامة المسلم، وأحمد آل حمدان، وعبيد أبوملحه، وعبدالوهاب الرفاعي، وهم من الأسماء البارزة في الأدب الروائي في المنطقة.

وهنأت مكتبة جرير الفائزات وشكرت جميع المتقدمين للجائزة على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 العام الماضي.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
05:10 PM
اخر تعديل
09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442
05:28 AM

إعلان أسماء الفائزات في مسابقة جرير للسرد القصصي

6 مؤلفات يحققن الفوز في مسارَي الرواية والقصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلقت مسابقة جرير للسرد القصصي سعيًا لإثراء المحتوى العربي وتمكين الكتّاب المبتدئين.

وضمّت قائمة الفائزات بالجائزة ست مؤلفات في المسارين; هما مسار الرواية للكتابات التي تبدأ من 22 ألف كلمة وأكثر، ومسار القصة للكتابات ابتداءً من 12 ألف كلمة وأكثر.

وقد فازت بالمركز الأول في مسار الرواية المؤلفة ولاء أبو غندر عن رواية "لا تنتحر داخل مكتبة"، وكانت الحاصلة على المركز الثاني هي المؤلفة غادة المرزوقي عن رواية "أعيش ذكرياتي بالمقلوب"، فيما فازت بالمركز الثالث المؤلفة شروق كامل عن رواية "حنجرة الصمت".

وفي مسار القصة فازت بالمركز الأول المؤلفة شيماء جاد عن قصة "لقاء ترانزيت"، وبالمركز الثاني المؤلفة سارة القوزي عن قصة "الجائزة الكبرى"، وبالمركز الثالث أماني باطرفي عن قصة "خرنوف عمشا".

وقد أتاحت المسابقة فرصة لنشر الكتب الفائزة؛ حيث إن جائزة المراكز الثلاث الأولى من مسار الرواية هي طباعة ونشر الروايات في فروع مكتبة جرير وحفل تدشين وتوقيع الكتب، بالإضافة إلى نشرها إلكترونيًّا في قارئ جرير، وجائزة المراكز الثلاثة الأولى في مسار القصة هي جمع القصص الثلاث الفائزة في مجلد واحد ونشرها في مكتبة جرير، بالإضافة إلى نشر القصص إلكترونيًّا في قارئ جرير.

وقد تم تقييم المشاركات من عدة جوانب مثل الفكرة والبناء القصصي وغيره خلال مراحل عن طريق لجان مختصة. وتكونت اللجنة من الأساتذة الكتاب والروائيين: أسامة المسلم، وأحمد آل حمدان، وعبيد أبوملحه، وعبدالوهاب الرفاعي، وهم من الأسماء البارزة في الأدب الروائي في المنطقة.

وهنأت مكتبة جرير الفائزات وشكرت جميع المتقدمين للجائزة على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد 19 العام الماضي.

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