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قطر تسمح بعودة 80 % من موظفي القطاعين العام والخاص

مراكز التسوق وقاعات الطعام تستأنف أنشطتها الجمعة

ذكرت وكالة الأنباء القطرية يوم (الأربعاء)، أن مجلس الوزراء سمح بعودة 80 في المائة من موظفي القطاعين العام والخاص إلى أماكن العمل ابتداءً من 18 يونيو (حزيران)، في إطار خطة لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا تدريجيًا.

وأضافت أن القرار لا يشمل العاملين في قطاعات الصحة والأمن والجيش.

وبينت الوكالة أنه سيكون بوسع مراكز التسوق وقاعات الطعام استئناف أنشطتها الجمعة المقبل، كما سيُسمح بإقامة حفلات الزفاف بأعداد محدودة وقيود.

وقررت قطر في أوائل مايو (أيار) الماضي رفع الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا على أربع مراحل بدءًا من 28 مايو، وانتهاءً في 30 يوليو (تموز) المقبل.

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قطر تسمح بعودة 80 % من موظفي القطاعين العام والخاص
سبق

ذكرت وكالة الأنباء القطرية يوم (الأربعاء)، أن مجلس الوزراء سمح بعودة 80 في المائة من موظفي القطاعين العام والخاص إلى أماكن العمل ابتداءً من 18 يونيو (حزيران)، في إطار خطة لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا تدريجيًا.

وأضافت أن القرار لا يشمل العاملين في قطاعات الصحة والأمن والجيش.

وبينت الوكالة أنه سيكون بوسع مراكز التسوق وقاعات الطعام استئناف أنشطتها الجمعة المقبل، كما سيُسمح بإقامة حفلات الزفاف بأعداد محدودة وقيود.

وقررت قطر في أوائل مايو (أيار) الماضي رفع الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا على أربع مراحل بدءًا من 28 مايو، وانتهاءً في 30 يوليو (تموز) المقبل.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
09:24 PM

قطر تسمح بعودة 80 % من موظفي القطاعين العام والخاص

مراكز التسوق وقاعات الطعام تستأنف أنشطتها الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة الأنباء القطرية يوم (الأربعاء)، أن مجلس الوزراء سمح بعودة 80 في المائة من موظفي القطاعين العام والخاص إلى أماكن العمل ابتداءً من 18 يونيو (حزيران)، في إطار خطة لتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا تدريجيًا.

وأضافت أن القرار لا يشمل العاملين في قطاعات الصحة والأمن والجيش.

وبينت الوكالة أنه سيكون بوسع مراكز التسوق وقاعات الطعام استئناف أنشطتها الجمعة المقبل، كما سيُسمح بإقامة حفلات الزفاف بأعداد محدودة وقيود.

وقررت قطر في أوائل مايو (أيار) الماضي رفع الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا على أربع مراحل بدءًا من 28 مايو، وانتهاءً في 30 يوليو (تموز) المقبل.

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