فيديو نادر .. الملك سلمان يؤدي العرضة في تبوك قبل ٣٥ عامًا

نشره حساب إمارة منطقة تبوك.. والمناسبة تعود لعام 1408هـ

نشر حساب إمارة منطقة تبوك على موقع "تويتر "، مقطع فيديو نادرًا تم توثيقه قبل 35 عامًا.

وأظهر الفيديو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو يؤدي العرضة السعودية، أثناء زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود إلى مدينة تبوك ‏في عام 1408هـ .

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