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الأدنى منذ شهر.. بريطانيا تسجل 81713 إصابة و287 وفاة خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات أكثر من 15 مليون حالة والوفيات 151.899 شخصًا

سجَّلت بريطانيا اليوم أدنى معدل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) منذ شهر.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة البريطانية، بلغ عدد الإصابات الجديدة 81713 خلال الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة هي الأدنى منذ 15 ديسمبر الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات 287 حالة.

وبهذا يتجاوز العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 15 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151.899.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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الأدنى منذ شهر.. بريطانيا تسجل 81713 إصابة و287 وفاة خلال 24 ساعة
سبق

سجَّلت بريطانيا اليوم أدنى معدل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) منذ شهر.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة البريطانية، بلغ عدد الإصابات الجديدة 81713 خلال الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة هي الأدنى منذ 15 ديسمبر الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات 287 حالة.

وبهذا يتجاوز العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 15 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151.899.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
11:11 PM

الأدنى منذ شهر.. بريطانيا تسجل 81713 إصابة و287 وفاة خلال 24 ساعة

إجمالي الإصابات أكثر من 15 مليون حالة والوفيات 151.899 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
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سجَّلت بريطانيا اليوم أدنى معدل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) منذ شهر.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة البريطانية، بلغ عدد الإصابات الجديدة 81713 خلال الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة هي الأدنى منذ 15 ديسمبر الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات 287 حالة.

وبهذا يتجاوز العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 15 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151.899.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,461
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,793
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,682

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