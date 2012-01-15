سجَّلت بريطانيا اليوم أدنى معدل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) منذ شهر. ووفقًا لبيانات وزارة الصحة البريطانية، بلغ عدد الإصابات الجديدة 81713 خلال الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة هي الأدنى منذ 15 ديسمبر الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات 287 حالة. وبهذا يتجاوز العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 15 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151.899.

الأدنى منذ شهر.. بريطانيا تسجل 81713 إصابة و287 وفاة خلال 24 ساعة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-15 سجَّلت بريطانيا اليوم أدنى معدل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) منذ شهر.



ووفقًا لبيانات وزارة الصحة البريطانية، بلغ عدد الإصابات الجديدة 81713 خلال الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة هي الأدنى منذ 15 ديسمبر الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات 287 حالة.



وبهذا يتجاوز العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 15 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151.899.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443 11:11 PM

الأدنى منذ شهر.. بريطانيا تسجل 81713 إصابة و287 وفاة خلال 24 ساعة إجمالي الإصابات أكثر من 15 مليون حالة والوفيات 151.899 شخصًا





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سجَّلت بريطانيا اليوم أدنى معدل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) منذ شهر.



ووفقًا لبيانات وزارة الصحة البريطانية، بلغ عدد الإصابات الجديدة 81713 خلال الساعات الـ24 الماضية، في حصيلة هي الأدنى منذ 15 ديسمبر الماضي، فيما بلغ عدد الوفيات 287 حالة.



وبهذا يتجاوز العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 15 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 151.899.