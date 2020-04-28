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"تدكس" تعقد ندوتها الأسبوعية عن "التغذية الصحية في رمضان"

عبر برنامج "Zoom" ودعت المهتمين للتسجيل

تطلق شركة "تدكس" ندوتها الأسبوعية الخامسة بعنوان "نصائح غذائية للعناية بالصحة في رمضان في ظل جائحة كورونا المستجدة" يوم السبت المقبل الموافق 2 مايو 2020.

وستتضمن الندوة نصائح مهمة حول التغذية في ظل قلّة النشاط البدني نظرًا للحجر الصحي الذي تشهده المملكة للسيطرة على انتشار جائحة كورونا.

وتبدأ الندوة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتشارك فيها اختصاصية التغذية العلاجية والرياضية ريما سلمان، كما ستشارك الإعلامية سارة الخناني كرئيسة للندوة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة "تدكس" المهندس خالد الزيني: "أطلقنا مبادرة للتثقيف وتطوير الذات، حيث تحتوي هذه المبادرة على ندوات أسبوعية تعقد عبر برنامج Zoom تماشيًا مع التباعد الاجتماعي، ويتم مناقشة محاور الندوات من خلال مختصين كلٍ في مجاله، والمهتمون يمكنهم التسجيل في ندوة هذا الأسبوع عبر الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezEP1lYfVRj7JGIpVQDtvdlPyc_Q8gtQQfoqc7CHR3vHlYlQ/viewform.

وأضاف "الزيني" أنه خلال فترة الجائحة تم تأهيل أكثر من 20 سعوديًا وسعودية في برنامج السلوك البشري (دسك) الذي أطلقته "تدكس" في وقت سابق، والذي يعمل وفق عمليات التعليم عن بُعد.

تدكس شهر رمضان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تدكس" تعقد ندوتها الأسبوعية عن "التغذية الصحية في رمضان"
سبق

تطلق شركة "تدكس" ندوتها الأسبوعية الخامسة بعنوان "نصائح غذائية للعناية بالصحة في رمضان في ظل جائحة كورونا المستجدة" يوم السبت المقبل الموافق 2 مايو 2020.

وستتضمن الندوة نصائح مهمة حول التغذية في ظل قلّة النشاط البدني نظرًا للحجر الصحي الذي تشهده المملكة للسيطرة على انتشار جائحة كورونا.

وتبدأ الندوة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتشارك فيها اختصاصية التغذية العلاجية والرياضية ريما سلمان، كما ستشارك الإعلامية سارة الخناني كرئيسة للندوة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة "تدكس" المهندس خالد الزيني: "أطلقنا مبادرة للتثقيف وتطوير الذات، حيث تحتوي هذه المبادرة على ندوات أسبوعية تعقد عبر برنامج Zoom تماشيًا مع التباعد الاجتماعي، ويتم مناقشة محاور الندوات من خلال مختصين كلٍ في مجاله، والمهتمون يمكنهم التسجيل في ندوة هذا الأسبوع عبر الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezEP1lYfVRj7JGIpVQDtvdlPyc_Q8gtQQfoqc7CHR3vHlYlQ/viewform.

وأضاف "الزيني" أنه خلال فترة الجائحة تم تأهيل أكثر من 20 سعوديًا وسعودية في برنامج السلوك البشري (دسك) الذي أطلقته "تدكس" في وقت سابق، والذي يعمل وفق عمليات التعليم عن بُعد.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
02:07 AM

"تدكس" تعقد ندوتها الأسبوعية عن "التغذية الصحية في رمضان"

عبر برنامج "Zoom" ودعت المهتمين للتسجيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تطلق شركة "تدكس" ندوتها الأسبوعية الخامسة بعنوان "نصائح غذائية للعناية بالصحة في رمضان في ظل جائحة كورونا المستجدة" يوم السبت المقبل الموافق 2 مايو 2020.

وستتضمن الندوة نصائح مهمة حول التغذية في ظل قلّة النشاط البدني نظرًا للحجر الصحي الذي تشهده المملكة للسيطرة على انتشار جائحة كورونا.

وتبدأ الندوة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتشارك فيها اختصاصية التغذية العلاجية والرياضية ريما سلمان، كما ستشارك الإعلامية سارة الخناني كرئيسة للندوة.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة "تدكس" المهندس خالد الزيني: "أطلقنا مبادرة للتثقيف وتطوير الذات، حيث تحتوي هذه المبادرة على ندوات أسبوعية تعقد عبر برنامج Zoom تماشيًا مع التباعد الاجتماعي، ويتم مناقشة محاور الندوات من خلال مختصين كلٍ في مجاله، والمهتمون يمكنهم التسجيل في ندوة هذا الأسبوع عبر الرابط: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezEP1lYfVRj7JGIpVQDtvdlPyc_Q8gtQQfoqc7CHR3vHlYlQ/viewform.

وأضاف "الزيني" أنه خلال فترة الجائحة تم تأهيل أكثر من 20 سعوديًا وسعودية في برنامج السلوك البشري (دسك) الذي أطلقته "تدكس" في وقت سابق، والذي يعمل وفق عمليات التعليم عن بُعد.

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