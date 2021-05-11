النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

المحكمة العليا: غدًا الأربعاء المكمل لشهر رمضان .. والخميس هو أول أيام عيد الفطر

"أمانة الطائف" تنفذ ١٢ ألف جولة رقابية وتغلق ١٣ مرفقًا مخالفًا للاحترازات

شملت أنشطة المغاسل وصوالين الحلاقة ومحلات بيع الحلويات والعصائر

عززت أمانة الطائف جهود الرقابة البلدية على أنشطة المغاسل وصوالين الحلاقة ومحلات بيع الحلويات والعصائر، من خلال برامج الجولات الميدانية للفروع البلدية والإدارات الإشرافية.

وتفصيلًا: نفذت الفرق الميدانية أكثر من ١٢ ألف جولة رقابية على المرافق التجارية ذات الارتياد العالي قبيل عيد الفطر المبارك، وشملت الجولات مغاسل الملابس، ومحلات الحلاقة الرجالية، ومحلات بيع الحلويات ومعاملها، والمطاعم ومحلات بيع العصائر؛ وذلك لمتابعة امتثالها بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة أنها أغلقت العديد من المرافق المخالفة التي تهاونت في الاشتراطات الخاصة؛ ومنها عدم لبس الزي الموحد وتدنّي مستوى النظافة، وعدم إلغاء كراسي الانتظار بصوالين الحلاقة.

وبيّنت الأمانة أن الجولات الرقابية متواصلة خلال أيام العيد على كافة الأنشطة التجارية والغذائية، لضمان سلامة وجودة الخدمات المقدمة للأهالي والزوار، وعزّزت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية الجولات الرقابية ببرنامج يعمل على مدار اليوم بجولات صباحية ومسائية لرصد التجاوزات ومعالجتها فورًا.

وأشارت الأمانة إلى أنها أغلقت ١٣ مرفقًا لم يلتزم أصحابها والعاملون فيها بالاشتراطات الاحترازية والإجراءات الوقائية، كما ضبطت ٥٦ مخالفة متنوعة للاشتراطات الصحية، وأزالت أكثر من ٤٠ بسطة ثابتة ومتنقلة مخالفة.

أمانة الطائف صوالين الحلاقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة الطائف" تنفذ ١٢ ألف جولة رقابية وتغلق ١٣ مرفقًا مخالفًا للاحترازات
سبق

عززت أمانة الطائف جهود الرقابة البلدية على أنشطة المغاسل وصوالين الحلاقة ومحلات بيع الحلويات والعصائر، من خلال برامج الجولات الميدانية للفروع البلدية والإدارات الإشرافية.

وتفصيلًا: نفذت الفرق الميدانية أكثر من ١٢ ألف جولة رقابية على المرافق التجارية ذات الارتياد العالي قبيل عيد الفطر المبارك، وشملت الجولات مغاسل الملابس، ومحلات الحلاقة الرجالية، ومحلات بيع الحلويات ومعاملها، والمطاعم ومحلات بيع العصائر؛ وذلك لمتابعة امتثالها بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة أنها أغلقت العديد من المرافق المخالفة التي تهاونت في الاشتراطات الخاصة؛ ومنها عدم لبس الزي الموحد وتدنّي مستوى النظافة، وعدم إلغاء كراسي الانتظار بصوالين الحلاقة.

وبيّنت الأمانة أن الجولات الرقابية متواصلة خلال أيام العيد على كافة الأنشطة التجارية والغذائية، لضمان سلامة وجودة الخدمات المقدمة للأهالي والزوار، وعزّزت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية الجولات الرقابية ببرنامج يعمل على مدار اليوم بجولات صباحية ومسائية لرصد التجاوزات ومعالجتها فورًا.

وأشارت الأمانة إلى أنها أغلقت ١٣ مرفقًا لم يلتزم أصحابها والعاملون فيها بالاشتراطات الاحترازية والإجراءات الوقائية، كما ضبطت ٥٦ مخالفة متنوعة للاشتراطات الصحية، وأزالت أكثر من ٤٠ بسطة ثابتة ومتنقلة مخالفة.

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
06:55 PM

"أمانة الطائف" تنفذ ١٢ ألف جولة رقابية وتغلق ١٣ مرفقًا مخالفًا للاحترازات

شملت أنشطة المغاسل وصوالين الحلاقة ومحلات بيع الحلويات والعصائر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
1
579

عززت أمانة الطائف جهود الرقابة البلدية على أنشطة المغاسل وصوالين الحلاقة ومحلات بيع الحلويات والعصائر، من خلال برامج الجولات الميدانية للفروع البلدية والإدارات الإشرافية.

وتفصيلًا: نفذت الفرق الميدانية أكثر من ١٢ ألف جولة رقابية على المرافق التجارية ذات الارتياد العالي قبيل عيد الفطر المبارك، وشملت الجولات مغاسل الملابس، ومحلات الحلاقة الرجالية، ومحلات بيع الحلويات ومعاملها، والمطاعم ومحلات بيع العصائر؛ وذلك لمتابعة امتثالها بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الصحية.

وأوضحت الأمانة أنها أغلقت العديد من المرافق المخالفة التي تهاونت في الاشتراطات الخاصة؛ ومنها عدم لبس الزي الموحد وتدنّي مستوى النظافة، وعدم إلغاء كراسي الانتظار بصوالين الحلاقة.

وبيّنت الأمانة أن الجولات الرقابية متواصلة خلال أيام العيد على كافة الأنشطة التجارية والغذائية، لضمان سلامة وجودة الخدمات المقدمة للأهالي والزوار، وعزّزت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية الجولات الرقابية ببرنامج يعمل على مدار اليوم بجولات صباحية ومسائية لرصد التجاوزات ومعالجتها فورًا.

وأشارت الأمانة إلى أنها أغلقت ١٣ مرفقًا لم يلتزم أصحابها والعاملون فيها بالاشتراطات الاحترازية والإجراءات الوقائية، كما ضبطت ٥٦ مخالفة متنوعة للاشتراطات الصحية، وأزالت أكثر من ٤٠ بسطة ثابتة ومتنقلة مخالفة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,734
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,996

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة