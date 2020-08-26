النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1068 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1013 خلال الـ24 ساعة الماضية

رحلة الـ50 يوما بدأت من جازان.. الرحالة "الفيفي" يصل "الرياض" مترجلاً

قطع خلالها أكثر من 1300 كلم.. وقال: لا أنسى كرم ونبل الشعب السعودي

وصل الرحّال المتقاعد جبران بن يحيى الفيفي إلى العاصمة الرياض قادماً من أقصى مناطق الجنوب، من منطقة جازان تحديداً، بعد 50 يوماً قضاها ماشياً على قدميه، قطع خلالها أكثر من 1300 كلم.

وعن قصة "الفيفي" وسبب قطعه هذه المسافة على قدميه، قال "الفيفي" لـ"سبق": كان حلماً يراودني منذ زمن، ولم أجد الفرصة إلا بعد التقاعد، لأحقق أمنيتي، فهدفي هو السير على خطى أحد مشايخ فيفاء القدامى؛ الشيخ جبران مفرح الفيفي، الذي رحل منذ 70 سنة إلى الرياض لمبايعة الملك عبدالعزيز، وتقديم الولاء له.

وأضاف "الفيفي": كانت أجمل 50 يوماً قضيتها في حياتي، ونحن ننعم بالأمن والأمان في وطننا المترامي الأطراف، فقد قطعت كل هذه المسافة من أقصى الجنوب إلى الرياض، وفي أوقات مختلفة بعضها في ساعات الليل المتأخرة، ولم أجد سوى الأمن والأمان، بل أجد رجال الأمن يقدمون لي المعونة، ويسألونني عما إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، ولا أنسى كرم ونبل الشعب السعودي، فكلما مررت بمحافظة أو منطقة جديدة، يأبى أهلها إلا أن يكرموني بوليمة، ويقدمون لي القهوة والشاي ومنهم من يلتقط معي صور السيلفي.

وتابع: مررت بالعديد من المواقف والقصص التي سوف أذكرها بالتفصيل عبر حساباتي في وسائل التواصل، والتي ألتمس من خلالها تفاعل الكثير معي ومتابعة مراحلي أولاً بأول، مقدماً الشكر لكل من تفاعل وتواصل معه، ومؤكداً أن المرحلة القادمة ستكون مختلفة ومحملة بالمغامرات.

الرياض جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رحلة الـ50 يوما بدأت من جازان.. الرحالة "الفيفي" يصل "الرياض" مترجلاً
سبق

وصل الرحّال المتقاعد جبران بن يحيى الفيفي إلى العاصمة الرياض قادماً من أقصى مناطق الجنوب، من منطقة جازان تحديداً، بعد 50 يوماً قضاها ماشياً على قدميه، قطع خلالها أكثر من 1300 كلم.

وعن قصة "الفيفي" وسبب قطعه هذه المسافة على قدميه، قال "الفيفي" لـ"سبق": كان حلماً يراودني منذ زمن، ولم أجد الفرصة إلا بعد التقاعد، لأحقق أمنيتي، فهدفي هو السير على خطى أحد مشايخ فيفاء القدامى؛ الشيخ جبران مفرح الفيفي، الذي رحل منذ 70 سنة إلى الرياض لمبايعة الملك عبدالعزيز، وتقديم الولاء له.

وأضاف "الفيفي": كانت أجمل 50 يوماً قضيتها في حياتي، ونحن ننعم بالأمن والأمان في وطننا المترامي الأطراف، فقد قطعت كل هذه المسافة من أقصى الجنوب إلى الرياض، وفي أوقات مختلفة بعضها في ساعات الليل المتأخرة، ولم أجد سوى الأمن والأمان، بل أجد رجال الأمن يقدمون لي المعونة، ويسألونني عما إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، ولا أنسى كرم ونبل الشعب السعودي، فكلما مررت بمحافظة أو منطقة جديدة، يأبى أهلها إلا أن يكرموني بوليمة، ويقدمون لي القهوة والشاي ومنهم من يلتقط معي صور السيلفي.

وتابع: مررت بالعديد من المواقف والقصص التي سوف أذكرها بالتفصيل عبر حساباتي في وسائل التواصل، والتي ألتمس من خلالها تفاعل الكثير معي ومتابعة مراحلي أولاً بأول، مقدماً الشكر لكل من تفاعل وتواصل معه، ومؤكداً أن المرحلة القادمة ستكون مختلفة ومحملة بالمغامرات.

26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
02:32 PM

رحلة الـ50 يوما بدأت من جازان.. الرحالة "الفيفي" يصل "الرياض" مترجلاً

قطع خلالها أكثر من 1300 كلم.. وقال: لا أنسى كرم ونبل الشعب السعودي

A A A
عبدالرحمن السلماني - الرياض
10
7,012

وصل الرحّال المتقاعد جبران بن يحيى الفيفي إلى العاصمة الرياض قادماً من أقصى مناطق الجنوب، من منطقة جازان تحديداً، بعد 50 يوماً قضاها ماشياً على قدميه، قطع خلالها أكثر من 1300 كلم.

وعن قصة "الفيفي" وسبب قطعه هذه المسافة على قدميه، قال "الفيفي" لـ"سبق": كان حلماً يراودني منذ زمن، ولم أجد الفرصة إلا بعد التقاعد، لأحقق أمنيتي، فهدفي هو السير على خطى أحد مشايخ فيفاء القدامى؛ الشيخ جبران مفرح الفيفي، الذي رحل منذ 70 سنة إلى الرياض لمبايعة الملك عبدالعزيز، وتقديم الولاء له.

وأضاف "الفيفي": كانت أجمل 50 يوماً قضيتها في حياتي، ونحن ننعم بالأمن والأمان في وطننا المترامي الأطراف، فقد قطعت كل هذه المسافة من أقصى الجنوب إلى الرياض، وفي أوقات مختلفة بعضها في ساعات الليل المتأخرة، ولم أجد سوى الأمن والأمان، بل أجد رجال الأمن يقدمون لي المعونة، ويسألونني عما إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، ولا أنسى كرم ونبل الشعب السعودي، فكلما مررت بمحافظة أو منطقة جديدة، يأبى أهلها إلا أن يكرموني بوليمة، ويقدمون لي القهوة والشاي ومنهم من يلتقط معي صور السيلفي.

وتابع: مررت بالعديد من المواقف والقصص التي سوف أذكرها بالتفصيل عبر حساباتي في وسائل التواصل، والتي ألتمس من خلالها تفاعل الكثير معي ومتابعة مراحلي أولاً بأول، مقدماً الشكر لكل من تفاعل وتواصل معه، ومؤكداً أن المرحلة القادمة ستكون مختلفة ومحملة بالمغامرات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,224
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,504
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,685
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,961

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة
التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

التعليم والموجة الثانية من كورونا!!

غسان محمد عسيلان
التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

التطبيع بين ضرورة التغيير والحاجة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة