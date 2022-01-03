النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رصد 17 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال جولة ميدانية بشرورة

شملت 50 محلاً.. وتكثيف الرقابة على عمل المنشآت التجارية

قامت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا في محافظة شرورة بإشراف من محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، من خلال جولات مكثفة خلال هذه الأيام على عددٍ من الموقع داخل المحافظة، شملت عددًا من المطاعم والبوفيهات والبقالات وكذلك أسواق الأغنام والمسالخ البلدية، وذلك بتوجيهات من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول.

وصرح رئيس اللجنة مسفر اليامي، بأنه خلال الفترة الحالية يقومون بجولات مكثفة ومشددة نظرًا لازدياد الحالات في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن الجولة شملت أكثر من 50 محلاً داخل المحافظة، وقد تم تسجيل عدد(17) مخالفة عدم لبس كمام وعدم وجود تطبيق "توكلنا"، وكذلك السماح لأشخاص بدخول المطاعم والمحال التجارية من دون التقيد بالإجراءات المطلوبة، وكذلك إنذار عددٍ من المحال لوجود ملاحظات لديهم بخصوص الإجراءات الاحترازية الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رصد 17 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال جولة ميدانية بشرورة
سبق

قامت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا في محافظة شرورة بإشراف من محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، من خلال جولات مكثفة خلال هذه الأيام على عددٍ من الموقع داخل المحافظة، شملت عددًا من المطاعم والبوفيهات والبقالات وكذلك أسواق الأغنام والمسالخ البلدية، وذلك بتوجيهات من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول.

وصرح رئيس اللجنة مسفر اليامي، بأنه خلال الفترة الحالية يقومون بجولات مكثفة ومشددة نظرًا لازدياد الحالات في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن الجولة شملت أكثر من 50 محلاً داخل المحافظة، وقد تم تسجيل عدد(17) مخالفة عدم لبس كمام وعدم وجود تطبيق "توكلنا"، وكذلك السماح لأشخاص بدخول المطاعم والمحال التجارية من دون التقيد بالإجراءات المطلوبة، وكذلك إنذار عددٍ من المحال لوجود ملاحظات لديهم بخصوص الإجراءات الاحترازية الصحية.

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
09:27 PM

رصد 17 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال جولة ميدانية بشرورة

شملت 50 محلاً.. وتكثيف الرقابة على عمل المنشآت التجارية

A A A
علي حفول - شرورة
0
272

قامت اللجنة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لجائحة كورونا في محافظة شرورة بإشراف من محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العنزي، من خلال جولات مكثفة خلال هذه الأيام على عددٍ من الموقع داخل المحافظة، شملت عددًا من المطاعم والبوفيهات والبقالات وكذلك أسواق الأغنام والمسالخ البلدية، وذلك بتوجيهات من أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ونائبه الأمير تركي بن هذلول.

وصرح رئيس اللجنة مسفر اليامي، بأنه خلال الفترة الحالية يقومون بجولات مكثفة ومشددة نظرًا لازدياد الحالات في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن الجولة شملت أكثر من 50 محلاً داخل المحافظة، وقد تم تسجيل عدد(17) مخالفة عدم لبس كمام وعدم وجود تطبيق "توكلنا"، وكذلك السماح لأشخاص بدخول المطاعم والمحال التجارية من دون التقيد بالإجراءات المطلوبة، وكذلك إنذار عددٍ من المحال لوجود ملاحظات لديهم بخصوص الإجراءات الاحترازية الصحية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,162
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,187
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,667
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة