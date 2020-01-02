النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قانوني: إفراج الحوثيين عن 6 أسرى خطوة للالتزام باتفاقية ستوكهولم

أكّد لـ"سبق" أن الميليشيات مطالبة أمام المجتمع الدولي بالالتزام الكامل لبنودها

أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور ذياب المخلفي الأستاذ المساعد في قسم القانون بجامعة الحدود الشمالية، لـ"سبق"؛ أن إفراج الميليشيات الحوثية عن ستة أسرى سعوديين يُعتبر خطوة في الطريق الصحيح للالتزام بجميع بنود اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه بين وفد الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في العاصمة السويدية، بما فيها بنود اتفاق تبادل الأسرى، ومؤشرًا لإظهار حسن النية لديهم في الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي.

وقال المخلفي: "جاء هذا الإفراج بعد خطوة مماثلة ومبادرة إنسانية أعلنتها قوات التحالف بقيادة المملكة في اليمن تضمّنت الإفراج عن 200 أسير من الحوثيين؛ تنفيذًا لبنود هذا الاتفاق وعملًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949م، ومن المعلوم أن هذا الاتفاق تضمن إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًّا والمخفيين قسريًّا من قبل الحوثيين.

وبيّن أن الاتفاق "أشار إلى آلية لتسليم الأسرى بأن يسلم كل طرف كشفًا كاملًا بما لديه من محتجزين لاعتماد الكشوفات النهائية المتفق عليها من جميع الأطراف، وتسليمها للأمم المتحدة والصليب الأحمر لإجراء ترتيبات التسليم في أي مكان يتفق عليه الأطراف، كما تضمن أيضًا تأسيس فريق عمل بمشاركة الطرفين ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي لتسهيل عملية تبادل الأسرى.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية مطالبة أمام المجتمع الدولي بالالتزام الكامل ببنود هذه الاتفاقية دون تردد أو تأجيل، وألا تجعلها خاضعة لأي حسابات أو قراءات سياسية أو أوضاع إقليمية، بل يجب أن تنفذ بنودها فورًا استنادًا لقانون المعاهدات الدولية، وعملًا بما تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا ما تضمنته المادة 118 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.

وأشار إلى أنه يجب على هذه الميليشيات أن تلتزم بقواعد القانون الدولي الأخرى، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وبالأخص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2201)، والقرار رقم (2216) المتضمنين، مطالبة جماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية والامتناع عن استخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والانخراط في مفاوضات سلام للوصول إلى توافقات سياسية لحل الأزمة في اليمن وتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف.

اتفاق ستوكهولم أسرى سعوديين ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قانوني: إفراج الحوثيين عن 6 أسرى خطوة للالتزام باتفاقية ستوكهولم
سبق

أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور ذياب المخلفي الأستاذ المساعد في قسم القانون بجامعة الحدود الشمالية، لـ"سبق"؛ أن إفراج الميليشيات الحوثية عن ستة أسرى سعوديين يُعتبر خطوة في الطريق الصحيح للالتزام بجميع بنود اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه بين وفد الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في العاصمة السويدية، بما فيها بنود اتفاق تبادل الأسرى، ومؤشرًا لإظهار حسن النية لديهم في الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي.

وقال المخلفي: "جاء هذا الإفراج بعد خطوة مماثلة ومبادرة إنسانية أعلنتها قوات التحالف بقيادة المملكة في اليمن تضمّنت الإفراج عن 200 أسير من الحوثيين؛ تنفيذًا لبنود هذا الاتفاق وعملًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949م، ومن المعلوم أن هذا الاتفاق تضمن إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًّا والمخفيين قسريًّا من قبل الحوثيين.

وبيّن أن الاتفاق "أشار إلى آلية لتسليم الأسرى بأن يسلم كل طرف كشفًا كاملًا بما لديه من محتجزين لاعتماد الكشوفات النهائية المتفق عليها من جميع الأطراف، وتسليمها للأمم المتحدة والصليب الأحمر لإجراء ترتيبات التسليم في أي مكان يتفق عليه الأطراف، كما تضمن أيضًا تأسيس فريق عمل بمشاركة الطرفين ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي لتسهيل عملية تبادل الأسرى.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية مطالبة أمام المجتمع الدولي بالالتزام الكامل ببنود هذه الاتفاقية دون تردد أو تأجيل، وألا تجعلها خاضعة لأي حسابات أو قراءات سياسية أو أوضاع إقليمية، بل يجب أن تنفذ بنودها فورًا استنادًا لقانون المعاهدات الدولية، وعملًا بما تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا ما تضمنته المادة 118 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.

وأشار إلى أنه يجب على هذه الميليشيات أن تلتزم بقواعد القانون الدولي الأخرى، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وبالأخص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2201)، والقرار رقم (2216) المتضمنين، مطالبة جماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية والامتناع عن استخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والانخراط في مفاوضات سلام للوصول إلى توافقات سياسية لحل الأزمة في اليمن وتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
08:59 PM

قانوني: إفراج الحوثيين عن 6 أسرى خطوة للالتزام باتفاقية ستوكهولم

أكّد لـ"سبق" أن الميليشيات مطالبة أمام المجتمع الدولي بالالتزام الكامل لبنودها

A A A
بدر الجبل - تبوك
3
4,704

أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور ذياب المخلفي الأستاذ المساعد في قسم القانون بجامعة الحدود الشمالية، لـ"سبق"؛ أن إفراج الميليشيات الحوثية عن ستة أسرى سعوديين يُعتبر خطوة في الطريق الصحيح للالتزام بجميع بنود اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه بين وفد الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في العاصمة السويدية، بما فيها بنود اتفاق تبادل الأسرى، ومؤشرًا لإظهار حسن النية لديهم في الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية وقواعد القانون الدولي.

وقال المخلفي: "جاء هذا الإفراج بعد خطوة مماثلة ومبادرة إنسانية أعلنتها قوات التحالف بقيادة المملكة في اليمن تضمّنت الإفراج عن 200 أسير من الحوثيين؛ تنفيذًا لبنود هذا الاتفاق وعملًا بقواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب لعام 1949م، ومن المعلوم أن هذا الاتفاق تضمن إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًّا والمخفيين قسريًّا من قبل الحوثيين.

وبيّن أن الاتفاق "أشار إلى آلية لتسليم الأسرى بأن يسلم كل طرف كشفًا كاملًا بما لديه من محتجزين لاعتماد الكشوفات النهائية المتفق عليها من جميع الأطراف، وتسليمها للأمم المتحدة والصليب الأحمر لإجراء ترتيبات التسليم في أي مكان يتفق عليه الأطراف، كما تضمن أيضًا تأسيس فريق عمل بمشاركة الطرفين ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باليمن، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي لتسهيل عملية تبادل الأسرى.

وأضاف أن الميليشيات الحوثية مطالبة أمام المجتمع الدولي بالالتزام الكامل ببنود هذه الاتفاقية دون تردد أو تأجيل، وألا تجعلها خاضعة لأي حسابات أو قراءات سياسية أو أوضاع إقليمية، بل يجب أن تنفذ بنودها فورًا استنادًا لقانون المعاهدات الدولية، وعملًا بما تفرضه قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصًا ما تضمنته المادة 118 من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب.

وأشار إلى أنه يجب على هذه الميليشيات أن تلتزم بقواعد القانون الدولي الأخرى، وتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وبالأخص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2201)، والقرار رقم (2216) المتضمنين، مطالبة جماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران بسحب مسلحيها من المؤسسات الحكومية والامتناع عن استخدام أعمال العنف لتحقيق الأهداف السياسية، والانخراط في مفاوضات سلام للوصول إلى توافقات سياسية لحل الأزمة في اليمن وتشكيل حكومة تمثل جميع الأطراف.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة