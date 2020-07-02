النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باكستان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 217809 حالة

سجلت 78 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجلت باكستان اليوم 4339 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 217809 حالات.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سجلت 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4473 حالة وفاة.
وأضاف أن 104694 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2723 حالة في وضع حرج.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
باكستان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 217809 حالة
سبق

سجلت باكستان اليوم 4339 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 217809 حالات.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سجلت 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4473 حالة وفاة.
وأضاف أن 104694 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2723 حالة في وضع حرج.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
06:30 PM

باكستان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 217809 حالة

سجلت 78 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
416

سجلت باكستان اليوم 4339 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 217809 حالات.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سجلت 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4473 حالة وفاة.
وأضاف أن 104694 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2723 حالة في وضع حرج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,539
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,664
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,467
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,749

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة