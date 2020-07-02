باكستان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 217809 حالة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-07-02
سجلت باكستان اليوم 4339 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 217809 حالات.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سجلت 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4473 حالة وفاة.
وأضاف أن 104694 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2723 حالة في وضع حرج.
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
06:30 PM
باكستان: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 217809 حالة
سجلت 78 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
سجلت باكستان اليوم 4339 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 217809 حالات.
وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية أنه سجلت 78 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 4473 حالة وفاة.
وأضاف أن 104694 حالة من جملة المصابين قد تماثلت للشفاء، وتوجد 2723 حالة في وضع حرج.