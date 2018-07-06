مقتل وإصابة 25 حوثياً في معارك مع الجيش بـ"مريس بالضالع"
عقب إفشال عملية تسلل للمليشيا بمواقع الرحبة والصلول بـ"سون"
قُتِل وأصيب 25 من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية في اليمن المدعومة من إيران، خلال معارك مع الجيش الوطني بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع الجنوبية.
وقالت مصادر ميدانية: اندلعت مواجهات بين الجانبين، عقب إفشال وحدات من الجيش في القطاع الغربي بمريس عملية تسلل للمليشيا الانقلابية بمواقع الرحبة والصلول التابعة لمنطقة سون، الواقعة غربي مريس.
وأضافت المصادر: قرى رمة وجبلي ناصة ومرمق، شهدت مواجهات أخرى بين الجيش الوطني والمليشيا تَكبّد فيها الانقلابيون خسائر بشرية ومادية.
وأسفرت المعارك عن مقتل 17 عنصراً من المليشيا، وإصابة ثمانية آخرين تَمَكّن الجيش من انتشال ثلاثة منهم؛ فيما لا تزال الأخرى مرمية بأطراف منطقتيْ الرحبة والصلول.
مقتل وإصابة 25 حوثياً في معارك مع الجيش بـ"مريس بالضالع"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2018-07-06
قُتِل وأصيب 25 من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية في اليمن المدعومة من إيران، خلال معارك مع الجيش الوطني بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع الجنوبية.
وقالت مصادر ميدانية: اندلعت مواجهات بين الجانبين، عقب إفشال وحدات من الجيش في القطاع الغربي بمريس عملية تسلل للمليشيا الانقلابية بمواقع الرحبة والصلول التابعة لمنطقة سون، الواقعة غربي مريس.
وأضافت المصادر: قرى رمة وجبلي ناصة ومرمق، شهدت مواجهات أخرى بين الجيش الوطني والمليشيا تَكبّد فيها الانقلابيون خسائر بشرية ومادية.
وأسفرت المعارك عن مقتل 17 عنصراً من المليشيا، وإصابة ثمانية آخرين تَمَكّن الجيش من انتشال ثلاثة منهم؛ فيما لا تزال الأخرى مرمية بأطراف منطقتيْ الرحبة والصلول.
06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
04:42 PM
مقتل وإصابة 25 حوثياً في معارك مع الجيش بـ"مريس بالضالع"
عقب إفشال عملية تسلل للمليشيا بمواقع الرحبة والصلول بـ"سون"
قُتِل وأصيب 25 من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية في اليمن المدعومة من إيران، خلال معارك مع الجيش الوطني بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع الجنوبية.
وقالت مصادر ميدانية: اندلعت مواجهات بين الجانبين، عقب إفشال وحدات من الجيش في القطاع الغربي بمريس عملية تسلل للمليشيا الانقلابية بمواقع الرحبة والصلول التابعة لمنطقة سون، الواقعة غربي مريس.
وأضافت المصادر: قرى رمة وجبلي ناصة ومرمق، شهدت مواجهات أخرى بين الجيش الوطني والمليشيا تَكبّد فيها الانقلابيون خسائر بشرية ومادية.
وأسفرت المعارك عن مقتل 17 عنصراً من المليشيا، وإصابة ثمانية آخرين تَمَكّن الجيش من انتشال ثلاثة منهم؛ فيما لا تزال الأخرى مرمية بأطراف منطقتيْ الرحبة والصلول.