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مقتل وإصابة 25 حوثياً في معارك مع الجيش بـ"‏مريس بالضالع"

عقب إفشال عملية تسلل للمليشيا ‏بمواقع الرحبة والصلول بـ"‏سون"

قُتِل وأصيب 25 من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية في اليمن المدعومة من إيران، ‏خلال ‏معارك مع الجيش الوطني بجبهة مريس ‏شمالي محافظة الضالع الجنوبية.

وقالت مصادر ميدانية: اندلعت مواجهات بين ‏الجانبين، عقب إفشال وحدات من الجيش في ‏القطاع ‏الغربي بمريس عملية تسلل للمليشيا الانقلابية ‏بمواقع الرحبة والصلول التابعة لمنطقة ‏سون، ‏الواقعة غربي مريس.

وأضافت المصادر: قرى رمة وجبلي ‏ناصة ومرمق، شهدت ‏مواجهات أخرى بين الجيش الوطني والمليشيا ‏تَكبّد فيها الانقلابيون ‏خسائر بشرية ومادية.

وأسفرت المعارك عن مقتل 17 عنصراً من المليشيا، وإصابة ثمانية آخرين ‏تَمَكّن ‏الجيش من انتشال ثلاثة منهم؛ فيما لا تزال ‏الأخرى مرمية بأطراف منطقتيْ ‏الرحبة ‏والصلول.

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مقتل وإصابة 25 حوثياً في معارك مع الجيش بـ"‏مريس بالضالع"
سبق

قُتِل وأصيب 25 من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية في اليمن المدعومة من إيران، ‏خلال ‏معارك مع الجيش الوطني بجبهة مريس ‏شمالي محافظة الضالع الجنوبية.

وقالت مصادر ميدانية: اندلعت مواجهات بين ‏الجانبين، عقب إفشال وحدات من الجيش في ‏القطاع ‏الغربي بمريس عملية تسلل للمليشيا الانقلابية ‏بمواقع الرحبة والصلول التابعة لمنطقة ‏سون، ‏الواقعة غربي مريس.

وأضافت المصادر: قرى رمة وجبلي ‏ناصة ومرمق، شهدت ‏مواجهات أخرى بين الجيش الوطني والمليشيا ‏تَكبّد فيها الانقلابيون ‏خسائر بشرية ومادية.

وأسفرت المعارك عن مقتل 17 عنصراً من المليشيا، وإصابة ثمانية آخرين ‏تَمَكّن ‏الجيش من انتشال ثلاثة منهم؛ فيما لا تزال ‏الأخرى مرمية بأطراف منطقتيْ ‏الرحبة ‏والصلول.

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
04:42 PM

مقتل وإصابة 25 حوثياً في معارك مع الجيش بـ"‏مريس بالضالع"

عقب إفشال عملية تسلل للمليشيا ‏بمواقع الرحبة والصلول بـ"‏سون"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قُتِل وأصيب 25 من عناصر المليشيا الحوثية الانقلابية في اليمن المدعومة من إيران، ‏خلال ‏معارك مع الجيش الوطني بجبهة مريس ‏شمالي محافظة الضالع الجنوبية.

وقالت مصادر ميدانية: اندلعت مواجهات بين ‏الجانبين، عقب إفشال وحدات من الجيش في ‏القطاع ‏الغربي بمريس عملية تسلل للمليشيا الانقلابية ‏بمواقع الرحبة والصلول التابعة لمنطقة ‏سون، ‏الواقعة غربي مريس.

وأضافت المصادر: قرى رمة وجبلي ‏ناصة ومرمق، شهدت ‏مواجهات أخرى بين الجيش الوطني والمليشيا ‏تَكبّد فيها الانقلابيون ‏خسائر بشرية ومادية.

وأسفرت المعارك عن مقتل 17 عنصراً من المليشيا، وإصابة ثمانية آخرين ‏تَمَكّن ‏الجيش من انتشال ثلاثة منهم؛ فيما لا تزال ‏الأخرى مرمية بأطراف منطقتيْ ‏الرحبة ‏والصلول.

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