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"5 دقائق وأرجع".. آخر ما قالته مواطنة سعودية قبل اختفائها منذ أسبوع بتركيا

كانت في أول رحلة سياحية خارجية للعائلة.. شقيقها: نعيش على أعصابنا

لا يزال سر اختفاء سيدة سعودية كانت بصحبة عائلتها قبل أيام في إسطنبول، غامضاً لم تكشف تفاصيله بعدُ من قِبَل الجهات المعنية، بعد أن كانت بصحبة عائلتها في أول رحلة سياحية خارجية لهذه العائلة؛ فكانت الوجهة تركيا للاستمتاع بالأجواء؛ لكنه القدر؛ فقد توارت الزوجة عن الأنظار بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار عندما خرجت للسوق؛ في الوقت الذي يتعرض فيه السياح السعوديون للتضييق والسرقات وسوء المعاملة.

وقال شقيقها لـ"سبق": "كانت أختي برفقة عائلتها هناك، ويوم الأربعاء الماضي خرجت من الفندق تريد شراء حذاء من أحد المحلات القريبة منهم، فقالت لزوجها ٥ دقائق وسأعود؛ لأن السوق كان مزدحماً، وبعدها اختفت".

واختتم: "بلّغنا السفارة بعد اختفائها بساعات وبذلوا مجهودهم، ونتطلع للأكثر؛ فنحن على أعصابنا ننتظر الأخبار المفرحة، وزوجها كذلك وأطفالها، ونريد مضاعفة المجهود مع الجانب التركي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"5 دقائق وأرجع".. آخر ما قالته مواطنة سعودية قبل اختفائها منذ أسبوع بتركيا
سبق

لا يزال سر اختفاء سيدة سعودية كانت بصحبة عائلتها قبل أيام في إسطنبول، غامضاً لم تكشف تفاصيله بعدُ من قِبَل الجهات المعنية، بعد أن كانت بصحبة عائلتها في أول رحلة سياحية خارجية لهذه العائلة؛ فكانت الوجهة تركيا للاستمتاع بالأجواء؛ لكنه القدر؛ فقد توارت الزوجة عن الأنظار بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار عندما خرجت للسوق؛ في الوقت الذي يتعرض فيه السياح السعوديون للتضييق والسرقات وسوء المعاملة.

وقال شقيقها لـ"سبق": "كانت أختي برفقة عائلتها هناك، ويوم الأربعاء الماضي خرجت من الفندق تريد شراء حذاء من أحد المحلات القريبة منهم، فقالت لزوجها ٥ دقائق وسأعود؛ لأن السوق كان مزدحماً، وبعدها اختفت".

واختتم: "بلّغنا السفارة بعد اختفائها بساعات وبذلوا مجهودهم، ونتطلع للأكثر؛ فنحن على أعصابنا ننتظر الأخبار المفرحة، وزوجها كذلك وأطفالها، ونريد مضاعفة المجهود مع الجانب التركي".

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
10:53 AM

"5 دقائق وأرجع".. آخر ما قالته مواطنة سعودية قبل اختفائها منذ أسبوع بتركيا

كانت في أول رحلة سياحية خارجية للعائلة.. شقيقها: نعيش على أعصابنا

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بدر العتيبي - الرياض
21
11,609

لا يزال سر اختفاء سيدة سعودية كانت بصحبة عائلتها قبل أيام في إسطنبول، غامضاً لم تكشف تفاصيله بعدُ من قِبَل الجهات المعنية، بعد أن كانت بصحبة عائلتها في أول رحلة سياحية خارجية لهذه العائلة؛ فكانت الوجهة تركيا للاستمتاع بالأجواء؛ لكنه القدر؛ فقد توارت الزوجة عن الأنظار بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار عندما خرجت للسوق؛ في الوقت الذي يتعرض فيه السياح السعوديون للتضييق والسرقات وسوء المعاملة.

وقال شقيقها لـ"سبق": "كانت أختي برفقة عائلتها هناك، ويوم الأربعاء الماضي خرجت من الفندق تريد شراء حذاء من أحد المحلات القريبة منهم، فقالت لزوجها ٥ دقائق وسأعود؛ لأن السوق كان مزدحماً، وبعدها اختفت".

واختتم: "بلّغنا السفارة بعد اختفائها بساعات وبذلوا مجهودهم، ونتطلع للأكثر؛ فنحن على أعصابنا ننتظر الأخبار المفرحة، وزوجها كذلك وأطفالها، ونريد مضاعفة المجهود مع الجانب التركي".

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#تراجع_السياحه_في_تركيا

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