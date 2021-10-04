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دراسة مذهلة: اكتشاف دماغ ثانية بجسم الإنسان في هذا العضو

تعمل بشكل مستقل حتى لو انفصلت عن المخ

توصل باحثون في جامعة ولاية ميتشيغان الأمريكية، إلى اكتشاف مذهل حول الجهاز العصبي المعوي في الأمعاء البشرية، مليء بالحقائق المدهشة؛ إذ إن العلماء يكشفون عن حقيقة مثيرة، وهي أن الأمعاء تعتبر "الدماغ الثاني" في جسم الإنسان، ويمكن أن يساعد في علاج القولون.

وبحسب الدراسة المنشورة حديثًا في دورية "بانس"؛ فإن الجهاز العصبي المعوي مستقل بشكل ملحوظ، كما يمكن للأمعاء القيام بالعديد من واجباتها المعتادة حتى لو انفصلت بطريقة ما عن الجهاز العصبي المركزي.

ويشير العلماء إلى أن عدد خلايا الجهاز العصبي المتخصصة، أي الخلايا العصبية والدبقية، الموجودة في أمعاء الإنسان، يماثل تقريبًا العدد الموجود في دماغ القطة وفق "سكاي نيوز".

ويقول بريان غولبرانسن، أستاذ مؤسسة جامعة ولاية ميشيغن في قسم علم وظائف الأعضاء بكلية العلوم الطبيعية: "معظم الناس لا يعرفون أن هذا العدد الكبير من الخلايا العصبية يتواجد في أمعائهم".

ويضيف غولبرانسن: "هذا الاكتشاف يعتبر بمثابة الدماغ الثاني في أمعائنا؛ حيث يُعد شبكة واسعة من الخلايا العصبية والدبقية التي تبطن أمعاءنا".

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دراسة مذهلة: اكتشاف دماغ ثانية بجسم الإنسان في هذا العضو
سبق

توصل باحثون في جامعة ولاية ميتشيغان الأمريكية، إلى اكتشاف مذهل حول الجهاز العصبي المعوي في الأمعاء البشرية، مليء بالحقائق المدهشة؛ إذ إن العلماء يكشفون عن حقيقة مثيرة، وهي أن الأمعاء تعتبر "الدماغ الثاني" في جسم الإنسان، ويمكن أن يساعد في علاج القولون.

وبحسب الدراسة المنشورة حديثًا في دورية "بانس"؛ فإن الجهاز العصبي المعوي مستقل بشكل ملحوظ، كما يمكن للأمعاء القيام بالعديد من واجباتها المعتادة حتى لو انفصلت بطريقة ما عن الجهاز العصبي المركزي.

ويشير العلماء إلى أن عدد خلايا الجهاز العصبي المتخصصة، أي الخلايا العصبية والدبقية، الموجودة في أمعاء الإنسان، يماثل تقريبًا العدد الموجود في دماغ القطة وفق "سكاي نيوز".

ويقول بريان غولبرانسن، أستاذ مؤسسة جامعة ولاية ميشيغن في قسم علم وظائف الأعضاء بكلية العلوم الطبيعية: "معظم الناس لا يعرفون أن هذا العدد الكبير من الخلايا العصبية يتواجد في أمعائهم".

ويضيف غولبرانسن: "هذا الاكتشاف يعتبر بمثابة الدماغ الثاني في أمعائنا؛ حيث يُعد شبكة واسعة من الخلايا العصبية والدبقية التي تبطن أمعاءنا".

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
11:04 AM

دراسة مذهلة: اكتشاف دماغ ثانية بجسم الإنسان في هذا العضو

تعمل بشكل مستقل حتى لو انفصلت عن المخ

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
4,642

توصل باحثون في جامعة ولاية ميتشيغان الأمريكية، إلى اكتشاف مذهل حول الجهاز العصبي المعوي في الأمعاء البشرية، مليء بالحقائق المدهشة؛ إذ إن العلماء يكشفون عن حقيقة مثيرة، وهي أن الأمعاء تعتبر "الدماغ الثاني" في جسم الإنسان، ويمكن أن يساعد في علاج القولون.

وبحسب الدراسة المنشورة حديثًا في دورية "بانس"؛ فإن الجهاز العصبي المعوي مستقل بشكل ملحوظ، كما يمكن للأمعاء القيام بالعديد من واجباتها المعتادة حتى لو انفصلت بطريقة ما عن الجهاز العصبي المركزي.

ويشير العلماء إلى أن عدد خلايا الجهاز العصبي المتخصصة، أي الخلايا العصبية والدبقية، الموجودة في أمعاء الإنسان، يماثل تقريبًا العدد الموجود في دماغ القطة وفق "سكاي نيوز".

ويقول بريان غولبرانسن، أستاذ مؤسسة جامعة ولاية ميشيغن في قسم علم وظائف الأعضاء بكلية العلوم الطبيعية: "معظم الناس لا يعرفون أن هذا العدد الكبير من الخلايا العصبية يتواجد في أمعائهم".

ويضيف غولبرانسن: "هذا الاكتشاف يعتبر بمثابة الدماغ الثاني في أمعائنا؛ حيث يُعد شبكة واسعة من الخلايا العصبية والدبقية التي تبطن أمعاءنا".

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