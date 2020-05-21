النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عن بُعد.. "كيان للأيتام" تنظِّم محاضرة حول "الأمان النفسي للأطفال بالحجر المنزلي"

أكدت ضرورة اللعب مع الأبناء وإشراكهم في أمور تقوِّي مداركهم ومهاراتهم

نظَّمت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة مساء الأربعاء محاضرة عن بُعد بعنوان (الأمان النفسي للأطفال في فترة الحجر المنزلي)، قدمتها نادية السيف عضو شرف الجمعية العلمية لرعاية الطفل والمحاضر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتفصيلاً، تهدف المحاضرة إلى تعريف مستفيدات الجمعية المتزوجات، والأُسر البديلة، بماهية الأمان النفسي للأطفال في فترة الحجر المنزلي، وذلك بحضور سمها الغامدي رئيس مجلس الإدارة، وعدد من عضوات مجلس الإدارة وموظفات الجمعية.

وتناولت "السيف" خلال المحاضرة عددًا من المحاور الهادفة، مثل: ضرورة اللعب مع الأبناء، ومحاورتهم، وإشراكهم في أمور كثيرة، تقوِّي مداركهم وتفكيرهم ومهاراتهم.. وتحدثت عن أهمية تواصل الأطفال مع أصدقائهم خلال فترة هذه الأزمة بإشراف الأم، واعتبار "أزمة كورونا منحة وليست محنة".

وأكدت ضرورة وجود القدوة في المنزل، ووجود نوع من المرح والألفة بين أفراد الأسرة، إضافة إلى ضرورة تنظيم الوقت. كما حثت المستفيدات على ضرورة وجود الأمان للطفل، وأن يشعر به باعتباره "تاج حاجات الطفل"، ومهمًّا جدًّا له من النواحي الذهنية والنفسية؛ فإذا انعدم الأمان أصاب الطفل القلق والأرق والأمراض النفسية.

وشددت على ضرورة احتضان الأبناء، وتقبيلهم مهما كانت أعمارهم، وضرورة التواصل البصري أثناء الحوار معهم، وتشجيعهم على تصرفاتهم الإيجابية، وزرع سلوكيات تربوية بهم منذ الطفولة، مثل ثقافة "الاعتذار والشكر والاستئذان والاحترام المتبادل".

وحثت المستفيدات على ضرورة القيام بهذه السلوكيات مع أبنائهن حتى يتعلمها الأبناء، وتنغرس في نفوسهم؛ باعتبار "الأم قدوة".

ودار نقاش هادف مع مستفيدات الجمعية، وتم عرض عدد من التجارب ومناقشتها، ووضع حلول مناسبة لها، ثم حثت الجميع على الدعاء للأبناء لأهميته في هذه الأيام المباركة.

وفي الختام شكرت رئيس مجلس الإدارة "السيف" على ما قدمته من محاور وأفكار، أفادت مستفيدات جمعية "كيان"، وتمنت أن يكون معها لقاءات أخرى مستقبلاً، كما تمنت لمستفيدات "كيان" كل التوفيق والسداد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
عن بُعد.. "كيان للأيتام" تنظِّم محاضرة حول "الأمان النفسي للأطفال بالحجر المنزلي"
سبق

نظَّمت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة مساء الأربعاء محاضرة عن بُعد بعنوان (الأمان النفسي للأطفال في فترة الحجر المنزلي)، قدمتها نادية السيف عضو شرف الجمعية العلمية لرعاية الطفل والمحاضر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتفصيلاً، تهدف المحاضرة إلى تعريف مستفيدات الجمعية المتزوجات، والأُسر البديلة، بماهية الأمان النفسي للأطفال في فترة الحجر المنزلي، وذلك بحضور سمها الغامدي رئيس مجلس الإدارة، وعدد من عضوات مجلس الإدارة وموظفات الجمعية.

وتناولت "السيف" خلال المحاضرة عددًا من المحاور الهادفة، مثل: ضرورة اللعب مع الأبناء، ومحاورتهم، وإشراكهم في أمور كثيرة، تقوِّي مداركهم وتفكيرهم ومهاراتهم.. وتحدثت عن أهمية تواصل الأطفال مع أصدقائهم خلال فترة هذه الأزمة بإشراف الأم، واعتبار "أزمة كورونا منحة وليست محنة".

وأكدت ضرورة وجود القدوة في المنزل، ووجود نوع من المرح والألفة بين أفراد الأسرة، إضافة إلى ضرورة تنظيم الوقت. كما حثت المستفيدات على ضرورة وجود الأمان للطفل، وأن يشعر به باعتباره "تاج حاجات الطفل"، ومهمًّا جدًّا له من النواحي الذهنية والنفسية؛ فإذا انعدم الأمان أصاب الطفل القلق والأرق والأمراض النفسية.

وشددت على ضرورة احتضان الأبناء، وتقبيلهم مهما كانت أعمارهم، وضرورة التواصل البصري أثناء الحوار معهم، وتشجيعهم على تصرفاتهم الإيجابية، وزرع سلوكيات تربوية بهم منذ الطفولة، مثل ثقافة "الاعتذار والشكر والاستئذان والاحترام المتبادل".

وحثت المستفيدات على ضرورة القيام بهذه السلوكيات مع أبنائهن حتى يتعلمها الأبناء، وتنغرس في نفوسهم؛ باعتبار "الأم قدوة".

ودار نقاش هادف مع مستفيدات الجمعية، وتم عرض عدد من التجارب ومناقشتها، ووضع حلول مناسبة لها، ثم حثت الجميع على الدعاء للأبناء لأهميته في هذه الأيام المباركة.

وفي الختام شكرت رئيس مجلس الإدارة "السيف" على ما قدمته من محاور وأفكار، أفادت مستفيدات جمعية "كيان"، وتمنت أن يكون معها لقاءات أخرى مستقبلاً، كما تمنت لمستفيدات "كيان" كل التوفيق والسداد.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
01:57 AM

عن بُعد.. "كيان للأيتام" تنظِّم محاضرة حول "الأمان النفسي للأطفال بالحجر المنزلي"

أكدت ضرورة اللعب مع الأبناء وإشراكهم في أمور تقوِّي مداركهم ومهاراتهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
450

نظَّمت جمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة مساء الأربعاء محاضرة عن بُعد بعنوان (الأمان النفسي للأطفال في فترة الحجر المنزلي)، قدمتها نادية السيف عضو شرف الجمعية العلمية لرعاية الطفل والمحاضر بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وتفصيلاً، تهدف المحاضرة إلى تعريف مستفيدات الجمعية المتزوجات، والأُسر البديلة، بماهية الأمان النفسي للأطفال في فترة الحجر المنزلي، وذلك بحضور سمها الغامدي رئيس مجلس الإدارة، وعدد من عضوات مجلس الإدارة وموظفات الجمعية.

وتناولت "السيف" خلال المحاضرة عددًا من المحاور الهادفة، مثل: ضرورة اللعب مع الأبناء، ومحاورتهم، وإشراكهم في أمور كثيرة، تقوِّي مداركهم وتفكيرهم ومهاراتهم.. وتحدثت عن أهمية تواصل الأطفال مع أصدقائهم خلال فترة هذه الأزمة بإشراف الأم، واعتبار "أزمة كورونا منحة وليست محنة".

وأكدت ضرورة وجود القدوة في المنزل، ووجود نوع من المرح والألفة بين أفراد الأسرة، إضافة إلى ضرورة تنظيم الوقت. كما حثت المستفيدات على ضرورة وجود الأمان للطفل، وأن يشعر به باعتباره "تاج حاجات الطفل"، ومهمًّا جدًّا له من النواحي الذهنية والنفسية؛ فإذا انعدم الأمان أصاب الطفل القلق والأرق والأمراض النفسية.

وشددت على ضرورة احتضان الأبناء، وتقبيلهم مهما كانت أعمارهم، وضرورة التواصل البصري أثناء الحوار معهم، وتشجيعهم على تصرفاتهم الإيجابية، وزرع سلوكيات تربوية بهم منذ الطفولة، مثل ثقافة "الاعتذار والشكر والاستئذان والاحترام المتبادل".

وحثت المستفيدات على ضرورة القيام بهذه السلوكيات مع أبنائهن حتى يتعلمها الأبناء، وتنغرس في نفوسهم؛ باعتبار "الأم قدوة".

ودار نقاش هادف مع مستفيدات الجمعية، وتم عرض عدد من التجارب ومناقشتها، ووضع حلول مناسبة لها، ثم حثت الجميع على الدعاء للأبناء لأهميته في هذه الأيام المباركة.

وفي الختام شكرت رئيس مجلس الإدارة "السيف" على ما قدمته من محاور وأفكار، أفادت مستفيدات جمعية "كيان"، وتمنت أن يكون معها لقاءات أخرى مستقبلاً، كما تمنت لمستفيدات "كيان" كل التوفيق والسداد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,498

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة