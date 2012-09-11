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لهذا السبب ترك مفقود بقيق سيارته ليموت عطشاً في الصحراء .. صور وتفاصيل

حاول البحث عن مساعدة ولم يجد فأرهقه العطش وحرارة تجاوزت 45 درجة

كشفت مصادر "سبق"، عن تفاصيل من حادثة "مفقود بقيق" الخمسيني خشمان فهيد العتيبي؛ الذي عُثر عليه متوفى، صباح أمس الأول، حيث اتضح أنه ترك سيارته لأنها تعطلت وتوجّه إلى الصحراء، وتُوفي عطشاً هناك عقب فقد الاتصال معه.

وقالت المصادر إن المتوفى كان يستقل سيارة من نوع "هوندا- سيدان" تعطلت به ولم يتمكن من إصلاحها، وحاول البحث عن مساعدة ولم يجد؛ فأرهقه العطش وحرارة الجو التي تجاوزت 45، وتُوفي عطشاً.

وأضافت المصادر، أن جمعية عون للبحث والإنقاذ عثرت على مفقود صلاصل متوفى، بعد ٤ أيام من البحث، حيث تلقت الجمعية بلاغاً يفيد بفقد المواطن العتيبي؛ بالقرب من هجرة صلاصل التابعة لمحافظة بقيق، ويستقل سيارة "هوندا أكورد" سوداء موديل ٢٠١٥.

وتفيد المعلومات بأن المفقود تعطلت مركبته بالقرب من الهجرة المذكورة، وكان آخر اتصال له يوم السبت الماضي بتاريخ ١ - ١ - ١٤٤١ الموافق ٣١ - ٨ - ٢٠١٩ ولم يعد.

وبعد البحث لمدة ٤ أيام، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتتبع الأثر من قِبل مجموعة من أعضاء الفريق مسافة ٧ كيلو مترات تمّ العثور على المفقود، وإبلاغ الجهات المعنية لمباشرة الحالة.

وفي هذا السياق، تؤكّد جمعية عون للبحث والإنقاذ، على مرتادي الصحراء توفير الزاد والمياه وإخبار ذويهم بوجهتهم، وعدم ترك السيارة نهائياً في حالة تعرُّضهم للضياع أو العطل.

وكانت "سبق"، قد تابعت قضية "مفقود بقيق" بعد عشرة أيام مضت على اختفائه الذي فُقد يوم الجمعة الـ 29 من شهر ذي الحجة الماضي، وذلك بعد العثور على مركبته في بلدة جوف بن هاجر التابعة لمحافظة بقيق.

شقيق المتوفى كان قد قال لـ "سبق": "عثرنا على مركبته في منطقة صلاصل، وتحديداً بجوار أحد المستوصفات الأهلية في البلدة، وعثرنا على هاتفه المحمول وملابسه ملقاة بجوار السيارة، وبحثنا عنه كثيراً دون جدوى".

وأضاف: "قمنا بإبلاغ الجهات الأمنية والجهات التطوعية التي تلقت البلاغ، وشقيقي لم يكن يعاني أيّ أمراض عقلية؛ فقط مرض السكري".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لهذا السبب ترك مفقود بقيق سيارته ليموت عطشاً في الصحراء .. صور وتفاصيل
سبق

كشفت مصادر "سبق"، عن تفاصيل من حادثة "مفقود بقيق" الخمسيني خشمان فهيد العتيبي؛ الذي عُثر عليه متوفى، صباح أمس الأول، حيث اتضح أنه ترك سيارته لأنها تعطلت وتوجّه إلى الصحراء، وتُوفي عطشاً هناك عقب فقد الاتصال معه.

وقالت المصادر إن المتوفى كان يستقل سيارة من نوع "هوندا- سيدان" تعطلت به ولم يتمكن من إصلاحها، وحاول البحث عن مساعدة ولم يجد؛ فأرهقه العطش وحرارة الجو التي تجاوزت 45، وتُوفي عطشاً.

وأضافت المصادر، أن جمعية عون للبحث والإنقاذ عثرت على مفقود صلاصل متوفى، بعد ٤ أيام من البحث، حيث تلقت الجمعية بلاغاً يفيد بفقد المواطن العتيبي؛ بالقرب من هجرة صلاصل التابعة لمحافظة بقيق، ويستقل سيارة "هوندا أكورد" سوداء موديل ٢٠١٥.

وتفيد المعلومات بأن المفقود تعطلت مركبته بالقرب من الهجرة المذكورة، وكان آخر اتصال له يوم السبت الماضي بتاريخ ١ - ١ - ١٤٤١ الموافق ٣١ - ٨ - ٢٠١٩ ولم يعد.

وبعد البحث لمدة ٤ أيام، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتتبع الأثر من قِبل مجموعة من أعضاء الفريق مسافة ٧ كيلو مترات تمّ العثور على المفقود، وإبلاغ الجهات المعنية لمباشرة الحالة.

وفي هذا السياق، تؤكّد جمعية عون للبحث والإنقاذ، على مرتادي الصحراء توفير الزاد والمياه وإخبار ذويهم بوجهتهم، وعدم ترك السيارة نهائياً في حالة تعرُّضهم للضياع أو العطل.

وكانت "سبق"، قد تابعت قضية "مفقود بقيق" بعد عشرة أيام مضت على اختفائه الذي فُقد يوم الجمعة الـ 29 من شهر ذي الحجة الماضي، وذلك بعد العثور على مركبته في بلدة جوف بن هاجر التابعة لمحافظة بقيق.

شقيق المتوفى كان قد قال لـ "سبق": "عثرنا على مركبته في منطقة صلاصل، وتحديداً بجوار أحد المستوصفات الأهلية في البلدة، وعثرنا على هاتفه المحمول وملابسه ملقاة بجوار السيارة، وبحثنا عنه كثيراً دون جدوى".

وأضاف: "قمنا بإبلاغ الجهات الأمنية والجهات التطوعية التي تلقت البلاغ، وشقيقي لم يكن يعاني أيّ أمراض عقلية؛ فقط مرض السكري".

11 سبتمبر 2019 - 12 محرّم 1441
09:26 AM

لهذا السبب ترك مفقود بقيق سيارته ليموت عطشاً في الصحراء .. صور وتفاصيل

حاول البحث عن مساعدة ولم يجد فأرهقه العطش وحرارة تجاوزت 45 درجة

A A A
عبدالله السالم - الرياض
3
8,214

كشفت مصادر "سبق"، عن تفاصيل من حادثة "مفقود بقيق" الخمسيني خشمان فهيد العتيبي؛ الذي عُثر عليه متوفى، صباح أمس الأول، حيث اتضح أنه ترك سيارته لأنها تعطلت وتوجّه إلى الصحراء، وتُوفي عطشاً هناك عقب فقد الاتصال معه.

وقالت المصادر إن المتوفى كان يستقل سيارة من نوع "هوندا- سيدان" تعطلت به ولم يتمكن من إصلاحها، وحاول البحث عن مساعدة ولم يجد؛ فأرهقه العطش وحرارة الجو التي تجاوزت 45، وتُوفي عطشاً.

وأضافت المصادر، أن جمعية عون للبحث والإنقاذ عثرت على مفقود صلاصل متوفى، بعد ٤ أيام من البحث، حيث تلقت الجمعية بلاغاً يفيد بفقد المواطن العتيبي؛ بالقرب من هجرة صلاصل التابعة لمحافظة بقيق، ويستقل سيارة "هوندا أكورد" سوداء موديل ٢٠١٥.

وتفيد المعلومات بأن المفقود تعطلت مركبته بالقرب من الهجرة المذكورة، وكان آخر اتصال له يوم السبت الماضي بتاريخ ١ - ١ - ١٤٤١ الموافق ٣١ - ٨ - ٢٠١٩ ولم يعد.

وبعد البحث لمدة ٤ أيام، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وتتبع الأثر من قِبل مجموعة من أعضاء الفريق مسافة ٧ كيلو مترات تمّ العثور على المفقود، وإبلاغ الجهات المعنية لمباشرة الحالة.

وفي هذا السياق، تؤكّد جمعية عون للبحث والإنقاذ، على مرتادي الصحراء توفير الزاد والمياه وإخبار ذويهم بوجهتهم، وعدم ترك السيارة نهائياً في حالة تعرُّضهم للضياع أو العطل.

وكانت "سبق"، قد تابعت قضية "مفقود بقيق" بعد عشرة أيام مضت على اختفائه الذي فُقد يوم الجمعة الـ 29 من شهر ذي الحجة الماضي، وذلك بعد العثور على مركبته في بلدة جوف بن هاجر التابعة لمحافظة بقيق.

شقيق المتوفى كان قد قال لـ "سبق": "عثرنا على مركبته في منطقة صلاصل، وتحديداً بجوار أحد المستوصفات الأهلية في البلدة، وعثرنا على هاتفه المحمول وملابسه ملقاة بجوار السيارة، وبحثنا عنه كثيراً دون جدوى".

وأضاف: "قمنا بإبلاغ الجهات الأمنية والجهات التطوعية التي تلقت البلاغ، وشقيقي لم يكن يعاني أيّ أمراض عقلية؛ فقط مرض السكري".

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