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نائب محافظ التدريب التقني للتخطيط يزور كلية الاتصالات بالرياض

في إطار جولاته التفقدية لوحدات المؤسسة بمختلف مناطق المملكة

زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط وتطوير الأعمال، الدكتور نجم بن مسفر الحصيني، ومدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، الأحد؛ كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، في إطار جولاته التفقدية لوحدات المؤسسة بمختلف مناطق المملكة.

وكان في استقبال الضيفين: عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، ووكيلا الكلية: لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي، وللتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، وعدد من رؤساء الأقسام.

وشاهد الدكتور "الحصيني" فور وصوله مقرَّ الكلية؛ فيلمًا عن الكلية، ثم تفقد الأقسام التدريبية "المعامل والورش والقاعات"، والتقى بالمدربين، مصغيًا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية.

وأثنى نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط وتطوير الأعمال، على جهود عمادة الكلية وكل الكفاءات الموجودة، في سبيل خدمة المتدربين وتهيئة المناخ الملائم للتدريب.

وفي نهاية الزيارة أجاب الدكتور "الحصيني" عن أسئلة منسوبي الكلية بقاعة الاجتماعات، ووعدهم بتيسير جميع الصعاب والعقبات.

من جانبه قدّم عميد الكلية أحمد الخليفة، شكره لنائب المحافظ الدكتور نجم الحصيني، على زيارته للكلية والانطباع الإيجابي عن مرافقها وسير العملية التدريبية.

كلية الاتصالات بالرياض نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب محافظ التدريب التقني للتخطيط يزور كلية الاتصالات بالرياض
سبق

زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط وتطوير الأعمال، الدكتور نجم بن مسفر الحصيني، ومدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، الأحد؛ كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، في إطار جولاته التفقدية لوحدات المؤسسة بمختلف مناطق المملكة.

وكان في استقبال الضيفين: عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، ووكيلا الكلية: لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي، وللتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، وعدد من رؤساء الأقسام.

وشاهد الدكتور "الحصيني" فور وصوله مقرَّ الكلية؛ فيلمًا عن الكلية، ثم تفقد الأقسام التدريبية "المعامل والورش والقاعات"، والتقى بالمدربين، مصغيًا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية.

وأثنى نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط وتطوير الأعمال، على جهود عمادة الكلية وكل الكفاءات الموجودة، في سبيل خدمة المتدربين وتهيئة المناخ الملائم للتدريب.

وفي نهاية الزيارة أجاب الدكتور "الحصيني" عن أسئلة منسوبي الكلية بقاعة الاجتماعات، ووعدهم بتيسير جميع الصعاب والعقبات.

من جانبه قدّم عميد الكلية أحمد الخليفة، شكره لنائب المحافظ الدكتور نجم الحصيني، على زيارته للكلية والانطباع الإيجابي عن مرافقها وسير العملية التدريبية.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441
05:59 PM

نائب محافظ التدريب التقني للتخطيط يزور كلية الاتصالات بالرياض

في إطار جولاته التفقدية لوحدات المؤسسة بمختلف مناطق المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط وتطوير الأعمال، الدكتور نجم بن مسفر الحصيني، ومدير التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، الأحد؛ كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، في إطار جولاته التفقدية لوحدات المؤسسة بمختلف مناطق المملكة.

وكان في استقبال الضيفين: عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، ووكيلا الكلية: لخدمات المتدربين إبراهيم الحناكي، وللتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي، وعدد من رؤساء الأقسام.

وشاهد الدكتور "الحصيني" فور وصوله مقرَّ الكلية؛ فيلمًا عن الكلية، ثم تفقد الأقسام التدريبية "المعامل والورش والقاعات"، والتقى بالمدربين، مصغيًا إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية.

وأثنى نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتخطيط وتطوير الأعمال، على جهود عمادة الكلية وكل الكفاءات الموجودة، في سبيل خدمة المتدربين وتهيئة المناخ الملائم للتدريب.

وفي نهاية الزيارة أجاب الدكتور "الحصيني" عن أسئلة منسوبي الكلية بقاعة الاجتماعات، ووعدهم بتيسير جميع الصعاب والعقبات.

من جانبه قدّم عميد الكلية أحمد الخليفة، شكره لنائب المحافظ الدكتور نجم الحصيني، على زيارته للكلية والانطباع الإيجابي عن مرافقها وسير العملية التدريبية.

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