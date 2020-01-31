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"مؤمنة" يعلن ترشحه لرئاسة نادي الأهلي

أعلن عبدالاله مؤمنة ترشحه لرئاسة نادي الأهلي.

ويأتي ذلك بعد إسقاط عضوية أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي، من هيئة الرياضة، وإعلانها فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، ابتداء من الأربعاء الماضي.

وكتب في تغريدة: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أتشرف أن أتقدم غداً بإذن الله للترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وبدعم من الأمير منصور بن مشعل، ومحبي ومنسوبي الكيان العظيم. أسأل الله العون والتوفيق لخدمة الكيان".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"مؤمنة" يعلن ترشحه لرئاسة نادي الأهلي
سبق

أعلن عبدالاله مؤمنة ترشحه لرئاسة نادي الأهلي.

ويأتي ذلك بعد إسقاط عضوية أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي، من هيئة الرياضة، وإعلانها فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، ابتداء من الأربعاء الماضي.

وكتب في تغريدة: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أتشرف أن أتقدم غداً بإذن الله للترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وبدعم من الأمير منصور بن مشعل، ومحبي ومنسوبي الكيان العظيم. أسأل الله العون والتوفيق لخدمة الكيان".

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441
07:47 PM

"مؤمنة" يعلن ترشحه لرئاسة نادي الأهلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أعلن عبدالاله مؤمنة ترشحه لرئاسة نادي الأهلي.

ويأتي ذلك بعد إسقاط عضوية أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي، من هيئة الرياضة، وإعلانها فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي، ابتداء من الأربعاء الماضي.

وكتب في تغريدة: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أتشرف أن أتقدم غداً بإذن الله للترشح لرئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وبدعم من الأمير منصور بن مشعل، ومحبي ومنسوبي الكيان العظيم. أسأل الله العون والتوفيق لخدمة الكيان".

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