النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة": إرشادات توعوية لاستلام الطلب بطريقة آمنة

تُساهم في الوقاية منه والحد من انتشار فيروس كورونا

قدّمت "الصحة" عددًا من الإرشادات التوعوية حول كيفية استلام الطلب بطريقة آمنة؛ وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتوعية كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا الجديد COVID19، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم -بإذن الله- في الوقاية منه والحد من انتشاره.

حيث نشرت إنفوجرافيك توعويًّا عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"؛ وذلك بعنوان "كيف أستلم الطلب بطريقة آمنة"، تَضَمّن عددًا من الخطوات الواجب اتباعها، وتشمل التأكد من أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية، ومسجلًا لدى هيئة الاتصالات، وترك مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل لا تقل عن متر، والدفع الإلكتروني بدل النقدي، وغسل اليدين جيدًا بعد استلام الطلب وعدم لمس الوجه، وكذلك التخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلب فور استلامه، وتعقيم أي سطح مكشوف للطلب بالكلور والماء إن أمكن.

ودعت "الصحة" كل المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد؛ وذلك على مدار الساعة؛ مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة": إرشادات توعوية لاستلام الطلب بطريقة آمنة
سبق

قدّمت "الصحة" عددًا من الإرشادات التوعوية حول كيفية استلام الطلب بطريقة آمنة؛ وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتوعية كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا الجديد COVID19، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم -بإذن الله- في الوقاية منه والحد من انتشاره.

حيث نشرت إنفوجرافيك توعويًّا عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"؛ وذلك بعنوان "كيف أستلم الطلب بطريقة آمنة"، تَضَمّن عددًا من الخطوات الواجب اتباعها، وتشمل التأكد من أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية، ومسجلًا لدى هيئة الاتصالات، وترك مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل لا تقل عن متر، والدفع الإلكتروني بدل النقدي، وغسل اليدين جيدًا بعد استلام الطلب وعدم لمس الوجه، وكذلك التخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلب فور استلامه، وتعقيم أي سطح مكشوف للطلب بالكلور والماء إن أمكن.

ودعت "الصحة" كل المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد؛ وذلك على مدار الساعة؛ مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
10:46 AM

"الصحة": إرشادات توعوية لاستلام الطلب بطريقة آمنة

تُساهم في الوقاية منه والحد من انتشار فيروس كورونا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
2,099

قدّمت "الصحة" عددًا من الإرشادات التوعوية حول كيفية استلام الطلب بطريقة آمنة؛ وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتوعية كافة أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كورونا الجديد COVID19، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تساهم -بإذن الله- في الوقاية منه والحد من انتشاره.

حيث نشرت إنفوجرافيك توعويًّا عبر حسابها في "تويتر" ومنصتها التوعوية "عش بصحة"؛ وذلك بعنوان "كيف أستلم الطلب بطريقة آمنة"، تَضَمّن عددًا من الخطوات الواجب اتباعها، وتشمل التأكد من أن جهة التوصيل تراعي الإجراءات الوقائية، ومسجلًا لدى هيئة الاتصالات، وترك مسافة آمنة بين المستلم ومندوب التوصيل لا تقل عن متر، والدفع الإلكتروني بدل النقدي، وغسل اليدين جيدًا بعد استلام الطلب وعدم لمس الوجه، وكذلك التخلص من الأكياس والغلاف الخارجي للطلب فور استلامه، وتعقيم أي سطح مكشوف للطلب بالكلور والماء إن أمكن.

ودعت "الصحة" كل المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد؛ وذلك على مدار الساعة؛ مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,985
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,075
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,739
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,026

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة
الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

الكورونا وتطوراته العلمية عبر التاريخ!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة