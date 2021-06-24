شاهد.. ولي العهد يلتقط "سيلفي" مع طفل في أحد مطاعم جدة

بعد أن بادره بطلب التقاط صورة

التقطت عدسات الكاميرا مشهداً عفوياً لولي العهد وهو يلتقط صورة "سيلفي" مع أحد الأطفال الذين بادروه بطلب التقاط صورة معه، عقب غداء جمعه بوزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، في أحد المطاعم على كورنيش جدة.

ويظهر في المقطع الأمير محمد بن سلمان وهو يلتقط "سيلفي" بهاتف الطفل الخاص، والابتسامة تعلو وجهه، قبل أن يرده مرة أخرى للطفل الذي كانت تبدو عليه السعادة الغامرة.

وأشاد المغردون في وسم #محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة بالمشهد العفوي، الذي يدل على تواضع الأمير، ووصف أحد المغردين ولي العهد بأمير الشباب وسيد التواضع، معتبراً المشهد العفوي واحداً من مشاهدة عدة أظهرت عفوية الأمير الشاب وتواضعه مع المواطنين.