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لبنان .. ضبط 61 ألف حبة كبتاجون مُعدة للتهريب إلى السعودية في قطع غيار سيارات

"سوري" .. تمّ رصده وتعقبه بعد استدراجه إلى محلة الميناء بطرابلس

ضبطت السطات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان 61 ألف حبة كبتاجون، في قطع غيار للسيارات مُعدة للتهريب إلى السعودية.

وأشارت تقارير لبنانية إلى أنه تمّ اعتقال المتهم، وهو من الجنسية السورية، بعد الاشتباه فيه، ومحاولته الهروب بتغيير أرقامه الهاتفية وتغيير مقر إقامته.

وقالت إن قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي، ومكتب مكافحة المخدرات الإقليمي، قامت برصد المتهم وتعقبه بعد استدراجه إلى محلة الميناء بطرابلس، وتمكنت من توقيفه ويُدعى: م. هـ. (مواليد عام 1991، سوري) وبتفتيشه عُثر على الهاتف المستخدم في عملية التهريب.

واعترف، بالتحقيق معه، بقيامه بعملية التهريب بالاشتراك مع آخرين من الجنسية السورية، وكشف عن كيفية توضيب المخدرات داخل قطع السيارات بعد قصها وإعادة تلحيمها، كما اعترف باستخدامه هوية سورية مزوّرة بغية استخدامها لشحن المخدرات وأرقام هواتف أمنية خاصة بالعملية، كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء.

وأودع الموقوف مع المضبوط القضاء المختص، فيما العمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين، بحسب ما ذكر بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لبنان .. ضبط 61 ألف حبة كبتاجون مُعدة للتهريب إلى السعودية في قطع غيار سيارات
سبق

ضبطت السطات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان 61 ألف حبة كبتاجون، في قطع غيار للسيارات مُعدة للتهريب إلى السعودية.

وأشارت تقارير لبنانية إلى أنه تمّ اعتقال المتهم، وهو من الجنسية السورية، بعد الاشتباه فيه، ومحاولته الهروب بتغيير أرقامه الهاتفية وتغيير مقر إقامته.

وقالت إن قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي، ومكتب مكافحة المخدرات الإقليمي، قامت برصد المتهم وتعقبه بعد استدراجه إلى محلة الميناء بطرابلس، وتمكنت من توقيفه ويُدعى: م. هـ. (مواليد عام 1991، سوري) وبتفتيشه عُثر على الهاتف المستخدم في عملية التهريب.

واعترف، بالتحقيق معه، بقيامه بعملية التهريب بالاشتراك مع آخرين من الجنسية السورية، وكشف عن كيفية توضيب المخدرات داخل قطع السيارات بعد قصها وإعادة تلحيمها، كما اعترف باستخدامه هوية سورية مزوّرة بغية استخدامها لشحن المخدرات وأرقام هواتف أمنية خاصة بالعملية، كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء.

وأودع الموقوف مع المضبوط القضاء المختص، فيما العمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين، بحسب ما ذكر بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

23 أغسطس 2019 - 22 ذو الحجة 1440
12:55 PM

لبنان .. ضبط 61 ألف حبة كبتاجون مُعدة للتهريب إلى السعودية في قطع غيار سيارات

"سوري" .. تمّ رصده وتعقبه بعد استدراجه إلى محلة الميناء بطرابلس

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خالد علي - الرياض
8
10,251

ضبطت السطات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان 61 ألف حبة كبتاجون، في قطع غيار للسيارات مُعدة للتهريب إلى السعودية.

وأشارت تقارير لبنانية إلى أنه تمّ اعتقال المتهم، وهو من الجنسية السورية، بعد الاشتباه فيه، ومحاولته الهروب بتغيير أرقامه الهاتفية وتغيير مقر إقامته.

وقالت إن قوة من مكتب مكافحة المخدرات المركزي، ومكتب مكافحة المخدرات الإقليمي، قامت برصد المتهم وتعقبه بعد استدراجه إلى محلة الميناء بطرابلس، وتمكنت من توقيفه ويُدعى: م. هـ. (مواليد عام 1991، سوري) وبتفتيشه عُثر على الهاتف المستخدم في عملية التهريب.

واعترف، بالتحقيق معه، بقيامه بعملية التهريب بالاشتراك مع آخرين من الجنسية السورية، وكشف عن كيفية توضيب المخدرات داخل قطع السيارات بعد قصها وإعادة تلحيمها، كما اعترف باستخدامه هوية سورية مزوّرة بغية استخدامها لشحن المخدرات وأرقام هواتف أمنية خاصة بالعملية، كما تبيّن أنه مطلوب للقضاء.

وأودع الموقوف مع المضبوط القضاء المختص، فيما العمل جارٍ لتوقيف باقي المتورّطين، بحسب ما ذكر بيان المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

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