آخر تحديثات أسعار النفط.. "برنت" يرتفع عند 111.47 دولار للبرميل

ووفق رويترز، يتابع المستثمرون مستجدات تفشي فيروس "كورونا" في الصين والجهود المبذولة هناك لاحتواء موجة التفشي الراهنة، وكذلك التداعيات على الطلب العالمي على النفط، إذ سجلت الصين الأسبوع الماضي، أول حالة وفاة بسبب "كوفيد-19" منذ يناير 2021.