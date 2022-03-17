آخر تحديث لأسعار النفط.. "برنت" عند 99.65 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس؛ لكنها لا تزال بأدنى مستوى 100 دولار، بعدما تَكبّدت خسائر كبيرة منذ مطلع الأسبوع الجاري، مع متابعة آخر مستجدات غزو أوكرانيا وقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.
ورفع "المركزي الأمريكي" معدل الفائدة لأول مرة منذ 2018 أمس الأربعاء؛ وذلك بنحو 25 نقطة أساس، ليتراوح بين 0.25% و0.50%؛ مشيرًا إلى أنه قد ينفّذ 6 عمليات رفع إضافية هذا العام.
ووفق "رويترز" يتابع المستثمرون مستجدات تفشي فيروس "كورونا" في الصين -أكبر مستورد للنفط في العالم- إذ تطبق بكين قيود إغلاق صارمة على ملايين الأشخاص؛ في محاولة لاحتواء الفيروس.
فيما أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية الأربعاء، أنها عرضت عقودًا لـ30 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي للولايات المتحدة للبيع؛ إذ انتقد الرئيس "جو بايدن" استمرار ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة رغم تراجع أسعار النفط من مستوياتها المرتفعة مؤخرًا.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 1.66% إلى 99.65 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 1.56% عند 96.52 دولارًا للبرميل.