آخر تحديث لأسعار النفط.. "برنت" عند 99.65 دولارًا للبرميل

ورفع "المركزي الأمريكي" معدل الفائدة لأول مرة منذ 2018 أمس الأربعاء؛ وذلك بنحو 25 نقطة أساس، ليتراوح بين 0.25% و0.50%؛ مشيرًا إلى أنه قد ينفّذ 6 عمليات رفع إضافية هذا العام.