"أخشى أن يكون للدببة حجة قوية تثير قلقي".. ماذا يقصد "بيل جيتس"؟!

وأوضح، أن الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، "تأتي على رأس الوباء، حيث كانت مستويات الدين الحكومي مرتفعة للغاية بالفعل وكانت هناك بالفعل بعض مشاكل سلسلة التوريد."