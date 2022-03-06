"أرامكو السعودية" تشارك في مؤتمر أسبوع سيرا للطاقة 2022

ففي اليوم الأول للمؤتمر سيتحدث كبير الإداريين التقنيين في أرامكو أحمد الخويطر عن "صناعة الطاقة بعد المؤتمر الـ 26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: من ماذا وإلى كيف؟"، وعن " أصوات الابتكار"، وفي اليوم الثاني سيتحدث عن " إدارة الكربون "، فيما سيتحدث رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر عن " حوار القيادات"، بينما سيتحدث المدير التنفيذي للإستراتيجية وتحليل السوق في أرامكو السعودية أشرف غزاوي عن " إستراتيجيات قطاع التنقيب والإنتاج فيما يتعلّق بتحوّل الطاقة".