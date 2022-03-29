أرامكو السعودية وجامعة الملك عبدالله للعلوم تتعاونان لإنتاج وقود متطور للسيارات الكهربائية الهجينة

وذكر نائب رئيس الأبحاث في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية البروفيسور دونال برادلي، أن بناء أنظمة النقل ذات الكفاءة العالية ومعدلات التلوث الأقل يُقدم إسهامًا كبيرًا لمنهجية الاقتصاد الدائري للكربون، بهدف التصدي للتغيّر المناخي، مشيرًا إلى أن مركز أبحاث الاحتراق النظيف التابع للجامعة هو الجهة المثالية لدعم هذا التطوّر المهم، لاسيما مع سجل المركز المتميّز في تطوير وتحسين أنواع وقود منخفضة الكربون، متطلعًا إلى العمل جنبًا إلى جنب مع أرامكو وهيونداي على هذا المشروع.