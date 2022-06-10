"أرامكو": بدء تطبيق مراجعة أسعار الغاز والكيروسين.. السبت

أعلنت "أرامكو السعودية" أن تطبيق تعديل أسعار منتجَي غاز البترول السائل (أسطوانات الغاز)، والكيروسين، سيكون ابتداء من 12 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 11 يونيو 2022م. ويمكن لمُلاك المحطات وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار عبر موقع "أرامكو السعودية" على الرابط.