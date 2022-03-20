"أرامكو" بين الأكثر نشاطاً.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 12875 نقطة

وكانت أسهم شركات: صادرات، والصناعات الكهربائية، وانعام القابضة، وفرة، وشركة إليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، الأكثر ارتفاعا. أما أسهم شركات: اتحاد الاتصالات، وبوبا للتامين، وبن داود، وبتروكيم، ومهارة، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.95% و4.65%.