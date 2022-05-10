"أرامكو" تتجاوز "أبل" وتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم بقيمة 2.464 تريليون دولار

واستفادت شركة أرامكو السعودية من ارتفاعات أسعار النفط هذا العام وتداولها أعلى من 100 دولار للبرميل أخيراً، فيما تضررت شركة أبل من تصحيح الأسواق الأمريكية، وخاصة شركات التكنولوجيا، التي كانت قد حققت طفرة كبيرة في أسعارها بالتزامن مع جائحة كورونا.