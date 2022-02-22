أزمة أوكرانيا تهوي بالبورصات العالمية.. تَراجع حاد في الأسهم

تراجعت الأسهم بشكل حاد عالميًّا، الثلاثاء، بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قواته بدخول إقليمين انفصاليين بشرق أوكرانيا؛ مما يزيد احتمال وقوع غزو مرتقب منذ فترة طويلة.

وانخفض مؤشر "نيكاي 225" في طوكيو بنسبة 2.2%، بينما هبط مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 3.2% في التعاملات المبكرة الثلاثاء؛ وفق "أسوشيتد برس".

وقفزت أسعار النفط، مع ارتفاع الخام الأمريكي بنسبة 2.8%.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندارد آند بورز" 500 بنسبة 1.7%؛ بينما تراجعت عقود مؤشر "داو جونز" الصناعي 1.5%.

وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة الاثنين بمناسبة يوم الرؤساء.

وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الاثنين؛ حيث ظل المستثمرون يترقبون تطورات الأزمة الأوكرانية.

وخسر مؤشر "داكس" الألماني 2.1%، وفي باريس انخفض مؤشر "كاك 40" بنسبة 2%، كما انخفض مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.3%.

وتراجع مؤشر "إم أو إي إكس" في روسيا بنحو 11%، وانخفض الروبل بنسبة 3.2% مقابل الدولار.

وتخشى القوى الغربية أن تستخدم روسيا المناوشات في المناطق الشرقية لأوكرانيا كذريعة للهجوم على البلاد، التي تحدّت محاولات موسكو لسحبها من جديد إلى فلكها.