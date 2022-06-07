أسعار القمح تتراجع بسبب موسم الحصاد في الصين

وكانت الفيضانات غير المعتادة في فصل الخريف قد أثارت المخاوف بشأن الإنتاج وعززت توقعات الاستيراد، وارتفعت مساء أمس أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بأكثر من 5%، بعد أن كانت قد سجلت أكبر خسائر أسبوعية لها منذ شهرين.