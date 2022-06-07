أسعار القمح تتراجع بسبب موسم الحصاد في الصين
تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح لمعظم شهور التسليم المقبلة في تعاملات بورصة شيكاغو للسلع، بفضل موسم الحصاد في الصين "المستهلك الأكبر للقمح في العالم"، واستمرار نمو المحصول للسنة الثالثة على التوالي في أستراليا "أكبر مصدّري القمح في العالم".
ووفقًا لـ"بلومبيرج"، قالت وزارة الزراعة الصينية: "جمعنا 55 % من محصول الشتاء حتى أمس، وهو ما يعني تحقيق هذه النسبة قبل يومين من الموعد الذي حققته في 2021".
وأضافت الوزارة أن تقارير الأرصاد تشير إلى أن الأحوال الجوية ستكون مناسبة لموسم الحصاد.
وكانت الفيضانات غير المعتادة في فصل الخريف قد أثارت المخاوف بشأن الإنتاج وعززت توقعات الاستيراد، وارتفعت مساء أمس أسعار العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بأكثر من 5%، بعد أن كانت قد سجلت أكبر خسائر أسبوعية لها منذ شهرين.
وبحسب المحلل الاقتصادي في مجموعة كومنولث بنك أوف أستراليا، توبين جوري؛ فإن الهجمات الصاروخية الروسية على ميناء ميكوليف الروسي الذي يعد أحد أهم موانئ تصدير الحبوب في أوكرانيا أسهمت في ارتفاع الأسعار.
ورغم ذلك؛ فقد تراجعت الأسعار اليوم بنسبة 1 % إلى 10.83 دولار لكل بوشل تسليم يوليو المقبل، كما تراجعت أسعار الذرة بسبب الظروف الجوية المواتية في مختلف مناطق الزراعة بأمريكا مما يعزز الآمال في محصول وفير.