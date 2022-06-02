أسعار النفط تتراجع 1%.. و"برنت" دون الـ115 دولارًا

ومن المقرر أن تَصدر البيانات الرسمية عن المخزونات الأمريكية، في وقت لاحق اليوم، بعدما أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاضها بحوالى 1.18 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من مايو.