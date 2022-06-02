أسعار النفط تتراجع 1%.. و"برنت" دون الـ115 دولارًا

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس قبيل الاجتماع الشهري لمجموعة "أوبك+" الذي يُعقد اليوم، ومن المتوقع أن تصدق المجموعة خلاله على زيادة متواضعة في الإنتاج لشهر يوليو.
ومن المقرر أن تَصدر البيانات الرسمية عن المخزونات الأمريكية، في وقت لاحق اليوم، بعدما أظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي انخفاضها بحوالى 1.18 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من مايو.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 1.33% أو بقيمة 1.55 دولار إلى 114.74 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو 1.53% أو 1.76 دولار عند 113.50 دولارًا للبرميل.