أسعار النفط ترتفع عند 103.99 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تراجع المخاوف بشأن الطلب في الصين بعد أن خففت شنغهاي بعض القيود المتعلقة بانتشار مرض كوفيد-19 في حين حذرت أوبك من أنه سيكون من المستحيل زيادة الإنتاج بما يكفي لتعويض خسارة إمدادات روسيا.
وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة 5.51 دولاراً أو 5.6 في المائة إلى 103.99 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 1343 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 5.12 دولاراً أو 5.4 في المائة إلى 99.41 دولاراً.
وانخفض الخامان أربعة في المائة عند الإغلاق يوم الاثنين.
وبحسب "رويترز"، قالت شنغهاي يوم الاثنين إن أكثر من سبعة آلاف منطقة سكنية اعتبرت منخفضة الخطورة إذ لم تسجل بها أي إصابات جديدة لمدة 14 يوماً.
وحذرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من أنه قد يتم فقد نحو سبعة ملايين برميل من النفط الروسي وغيره من المشتقات للتصدير اليومي بسبب العقوبات أو الإجراءات التطوعية وإنه سيكون من المستحيل تعويض هذه الكميات.