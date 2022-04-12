أسعار النفط ترتفع عند 103.99 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تراجع المخاوف بشأن الطلب في الصين بعد أن خففت شنغهاي بعض القيود المتعلقة بانتشار مرض كوفيد-19 في حين حذرت أوبك من أنه سيكون من المستحيل زيادة الإنتاج بما يكفي لتعويض خسارة إمدادات روسيا.