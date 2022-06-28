أسعار النفط ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي.. وبرنت يسجل ١١٦ دولارًا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء للجلسة الثالثة على التوالي؛ حيث تسيطر مخاوف بشأن انخفاض الإنتاج العالمي على الأسواق؛ بينما يترقب المستثمرون اجتماع "أوبك+" هذا الأسبوع؛ لمناقشة إمكانية زيادة الإنتاج ودعم المعروض النفطي.
وتواجه ليبيا المزيد من الاضطرابات في صادراتها بسبب الأزمة السياسية المتفاقمة؛ في حين تهدد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الإكوادور بوقف الإنتاج في الدولة العضوة السابقة في "أوبك".
هذا وقد أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تراجع مخزون النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوياته في 36 عامًا، مع استمرار السحب من المخزون.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 1.51% أو بنحو 1.74 دولار إلى 116.82 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 1.38% أو 1.49 دولار، إلى 111.06 دولارًا للبرميل.