أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 113.59 دولار للبرميل

وفي الصين لا تزال الرؤية غير واضحة، إذ وضع المسؤولون معايير لتصنيف أجزاءٍ من شنغهاي على أنها منخفضة المخاطر بالنسبة لـ "كوفيد-19" مع التطلع لإنهاء حالة الإغلاق، مع عدم تسجيل حالات جديدة خارج الحجر الصحي، ومع ذلك سجلت بكين عددًا قياسيًا من الحالات، مما أثار المخاوف من أن العاصمة قد تواجه عمليات إغلاق.