أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 113.59 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات الإثنين وسط تراجع الدولار، ومخاوف بشأن النمو العالمي، رغم استعداد شنغهاي للتخلص من عمليات الإغلاق التي استمرت شهرين.
وارتفعت أسعار البنزين والديزل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية قبل انطلاق موسم القيادة، الذي يبدأ في غضون أسبوع تقريبًا.
وفي الصين لا تزال الرؤية غير واضحة، إذ وضع المسؤولون معايير لتصنيف أجزاءٍ من شنغهاي على أنها منخفضة المخاطر بالنسبة لـ "كوفيد-19" مع التطلع لإنهاء حالة الإغلاق، مع عدم تسجيل حالات جديدة خارج الحجر الصحي، ومع ذلك سجلت بكين عددًا قياسيًا من الحالات، مما أثار المخاوف من أن العاصمة قد تواجه عمليات إغلاق.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.92% أو بقيمة 1.04 دولار إلى 113.59 دولار للبرميل، في الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.71% أو بقيمة 78 سنتًا عند 111.06 دولار للبرميل.
وأسهم ضعف الدولار في انخفاض أسعار النفط، إذ تراجع مؤشر العملة الأمريكية – الذي يقيس أداءها مقابل سلة من ست عملات رئيسة - بنسبة 0.43% إلى 102.71 نقطة.