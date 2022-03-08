أسعار النفط ترتفع وبرنت عند 127.69 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع اقتراب الولايات المتحدة من فرض عقوبات على واردات الخام من روسيا، وذلك بهدف تشديد الضغط الاقتصادي على الرئيس "فلاديمير بوتين".

وعلى الرغم من تأكيد البيت الأبيض أن الحكومة الأمريكية لم تتخذ قراراً في تلك المرحلة بشأن حظر استيراد النفط الروسي، شددت "جيت ساكي" المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن المناقشات حول حظر محتمل تحدث داخل الحكومة الأمريكية ومع دول أخرى.

فيما أصبحت "توتال إنيرجيز إس إي" هي أول شركة نفط كبرى تعلن رسمياً أن تجارها لن يشتروا الخام الروسي.

في الوقت نفسه، أكّد "محمد باركيندو" الأمين العام لـ"أوبك"، في تصريحات الإثنين، على هامش فعالية نظّمتها "إس آند بي جلوبال"، أن المنظمة لا تمتلك سيطرة على الأحداث الحالية في سوق النفط، مشيراً إلى أن الوضع الجيوسياسي أصبح مسيطراً على التطورات.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 3.64% أو 4.48 دولار إلى 127.69 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 2.97 % مسجلة 122.95 دولار للبرميل.