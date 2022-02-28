أسعار النفط ترتفع و"برنت" يتداول عند 102.5 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين مع اتجاه دول الغرب لتطبيق مزيدٍ من العقوبات التي تهدف عزل روسيا عن دول العالم، وذلك رداً على بدء غزو موسكو لكييف.

وتعد روسيا مورداً أساسياً للطاقة في العالم، إذ تعتمد أوروبا عليها في نحو ربع وارداتها من النفط، وثلث وارداتها من الغاز الطبيعي.

وفي سياقٍ منفصلٍ، أفادت مصادر لوكالة "بلومبرج" بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم مناقشة تحرير منسق لاحتياطيات النفط الطارئة، للمساعدة على مواجهة ارتفاع الأسعار بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

فيما أكّد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، يعتزم إجراء مؤتمر عبر الهاتف مع حلفاء واشنطن في وقتٍ لاحقٍ اليوم، لمناقشة تطورات الهجوم الروسي على أوكرانيا وتنسيق رد موحد.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 4.67%، إلى 102.50 دولار للبرميل، في الساعة 08:55 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 5.38% مسجلة 96.52 دولار للبرميل.