أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يسجل 102.07 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء بعدما تخلت عن معظم المكاسب التي سجلتها بعد غزو أوكرانيا، إذ تتجه الأنظار في الوقت الحالي نحو احتمالات تراجع الطلب على الخام، في ظل زيادة إصابات "كورونا" في الصين.
وفرضت الصين إجراءات إغلاق عديدة في جميع أنحاء البلاد، إذ ترغب في احتواء إصابات "كورونا"، في ظل أعنف موجة تفشٍ للفيروس منذ عامين.
أما على صعيد مستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد أكّد الرئيس "فلاديمير بوتين"؛ لـ"شارل ميشيل"؛ رئيس المجلس الأوروبي، أن كييف لم تُظهِر موقفًا جديًّا تجاه إيجاد حلول مقبولة في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء القتال.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 2.16 % إلى 102.07 دولار للبرميل، في الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة، بعدما سجلت 99.91 دولار للبرميل عند تسوية تعاملات الثلاثاء.
كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل 1.77 % مسجلة 98.20 دولار للبرميل.
وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة 3.75 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من مارس الجاري.
وتكشف إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق من اليوم.