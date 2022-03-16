أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يسجل 102.07 دولار للبرميل

أما على صعيد مستجدات الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد أكّد الرئيس "فلاديمير بوتين"؛ لـ"شارل ميشيل"؛ رئيس المجلس الأوروبي، أن كييف لم تُظهِر موقفًا جديًّا تجاه إيجاد حلول مقبولة في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء القتال.