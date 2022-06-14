أسعار النفط ترتفع.. وخام برنت يتجه نحو 123 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، وسط ترقب السوق لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة الذي سيصدر غدًا، إلى جانب تأثير فرض الصين قيود الإغلاق في بعض المناطق لمواجهة "كوفيد-19".
وذكر "دانييل ييرجين" نائب رئيس مجلس إدارة "إس آند بي جلوبال" في مقابلة مع "بلومبرج" أن "الإمدادات لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه خلال فترات الركود الأخرى، ويمكن للأسعار أن تصمد أمام تباطؤ اقتصادي محتمل".
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.52% أو بقيمة 63 سنتًا إلى 122.90 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.46% أو بقيمة 56 سنتًا عند 121.49 دولارًا للبرميل.
ومن المقرر أن تصدر مساء اليوم تقديرات معهد البترول الأمريكي بشأن المخزونات في الولايات المتحدة؛ على أن تعلن البيانات الرسمية غدًا من إدارة معلومات الطاقة.