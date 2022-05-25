أسعار النفط ترتفع وخام برنت يتداول أعلى من 114 دولاراً للبرميل

وأعلن معهد البترول الأمريكي، مساء أمس، تراجع مخزونات البنزين بمقدار 4.22 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأدنى لهذا الوقت من العام منذ عام 2013، وتترقب الأسواق صدور البيانات الرسمية عن المخزونات الأمريكية في وقت لاحق اليوم.