أسعار النفط ترتفع.. وخام برنت يقترب من 119 دولارًا

وزاد إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 12 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي، ليسجل ذلك المستوى للمرة الأولى منذ أوائل عام 2020، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.