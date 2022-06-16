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أسعار النفط ترتفع.. وخام برنت يقترب من 119 دولارًا

ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.53%
أسعار النفط ترتفع.. وخام برنت يقترب من 119 دولارًا
سبق
سبق

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس مع تقييم المستثمرين للرؤية المستقبلية للعرض والطلب بعد الزيادة الكبيرة في الفائدة الأمريكية التي قررها الاحتياطي الفيدرالي أمس.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس، وهي الوتيرة الأكبر منذ عام 1994، وذلك من أجل مواجهة التضخم المتصاعد.

وزاد إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 12 مليون برميل يوميًا الأسبوع الماضي، ليسجل ذلك المستوى للمرة الأولى منذ أوائل عام 2020، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.37% أو بقيمة 44 سنتًا عند 118.95 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.53% أو بقيمة 61 سنتًا إلى 115.92 دولار للبرميل.

أسعار النفط
النفط

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