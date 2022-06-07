أسعار النفط ترتفع.. وخام برنت يقترب من 120 دولاراً

وحسبما نقلت "بلومبرج" عن مصادر على دراية بالأمر، فإن الهند تتطلع لتعزيز واردات الخام من روسيا، مع عمل مصافي التكرير التي تديرها الدولة بشكل جماعي على إنهاء وتأمين عقود التوريد الجديدة لمدة ستة أشهر.