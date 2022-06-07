أسعار النفط ترتفع.. وخام برنت يقترب من 120 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع تخفيف القيود المتعلقة بالوباء في الصين؛ ما يشير إلى أن الطلب سيرتفع، إلى جانب رفع "جولدمان ساكس" توقعاته للأسعار.
ورفع "جولدمان ساكس" توقعاته للربع الثالث لكل من خام برنت إلى 140 دولاراً للبرميل، والخام الأمريكي عند 137 دولاراً.
وحسبما نقلت "بلومبرج" عن مصادر على دراية بالأمر، فإن الهند تتطلع لتعزيز واردات الخام من روسيا، مع عمل مصافي التكرير التي تديرها الدولة بشكل جماعي على إنهاء وتأمين عقود التوريد الجديدة لمدة ستة أشهر.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس بنسبة 0.29% أو بقيمة 35 سنتاً إلى 119.86 دولار للبرميل، في الساعة 08:59 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.28% أو 33 سنتاً عند 118.83 دولار للبرميل.