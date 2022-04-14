أسعار النفط ترتفع.. ومزيج برنت عند 109.17 دولاراً للبرميل

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً، أو 0.4 في المائة، عند 109.17 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي 23 سنتاً أو 0.22 في المائة إلى 104.39 دولاراً للبرميل عند الساعة 1622 بتوقيت جرينتش، وفقاً لـ"رويترز".