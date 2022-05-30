أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت يصل إلى 119.89 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط في بداية الأسبوع الجديد مع تخفيف الصين لقيود الإغلاق المتعلقة بفيروس "كوفيد-19"، إلى جانب استمرار عمل الاتحاد الأوروبي للموافقة على خطة لحظر واردات الخام الروسي.
وسمحت شنغهاي لكل الشركات المُصَنّعة باستئناف أعمالها، بدءًا من يونيو، وسوف تسرع الموافقات للمشروعات العقارية وتقدم مشاريع سكنية جديدة.
ومن المقرر أن يجتمع الاتحاد الأوروبي على مدار يومي الاثنين والثلاثاء؛ لمناقشة الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا؛ وذلك بعدما فشلت حكومات الاتحاد أمس الأحد في الاتفاق على حظر النفط الروسي.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.39% أو بقيمة 46 سنتًا إلى 119.89 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، مقلصة مكاسبها التي رفعت السعر في وقت سابق اليوم إلى 120.01 دولارًا.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يوليو 0.64% أو 74 سنتًا عند 115.81 دولارًا للبرميل، هذا ولن يكون هناك تسوية للعقود الاثنين بسبب عطلة الأسواق الأمريكية.