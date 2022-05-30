أسعار النفط ترتفع ومزيج برنت يصل إلى 119.89 دولارًا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.39% أو بقيمة 46 سنتًا إلى 119.89 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:01 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، مقلصة مكاسبها التي رفعت السعر في وقت سابق اليوم إلى 120.01 دولارًا.