أسعار النفط تستبق "البيانات الأمريكية" بالارتفاع.. "برنت" يسجل 116.65 دولارًا

وجدد المستشار الألماني "أولاف شولتس"، رفضه دعوات مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية في أعقاب الهجوم على أوكرانيا؛ مشيرًا إلى أن العقوبات التي فُرضت بالفعل على موسكو تُضر باقتصادها، وسيصبح الأمر أكثر دراماتيكية بمرور الأيام؛ بحسب "سكاي نيوز".