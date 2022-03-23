أسعار النفط تستبق "البيانات الأمريكية" بالارتفاع.. "برنت" يسجل 116.65 دولارًا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية، وسط توقعات بتراجعها، ومع متابعة آخر تطورات الأزمة الأوكرانية.
وجدد المستشار الألماني "أولاف شولتس"، رفضه دعوات مقاطعة إمدادات الطاقة الروسية في أعقاب الهجوم على أوكرانيا؛ مشيرًا إلى أن العقوبات التي فُرضت بالفعل على موسكو تُضر باقتصادها، وسيصبح الأمر أكثر دراماتيكية بمرور الأيام؛ بحسب "سكاي نيوز".
فيما يستعد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لإعلان مزيد من العقوبات على موسكو حينما يجتمع مع قادة أوروبا غدًا الخميس في بروكسل.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 1.01% إلى 116.65 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنسبة 1.04% عند 110.31 دولارًا للبرميل.
ووفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 4.3 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من مارس الجاري.
ومن المقرر أن تكشف إدارة معلومات الطاقة بيانات المخزونات الرسمية في وقت لاحق اليوم.