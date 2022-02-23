أسعار النفط تستقر.. وبرنت يُتداول عند 96.85 دولارًا

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، بعدما كشف الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن عقوبات ضد روسيا، بسبب تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا.

وأوضح "بايدن" أن العقوبات كانت خطوة أولى وسيتم تشديدها في حال واصلت روسيا عدوانها.

وصرح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" الأربعاء، بأن مصالح وأمن روسيا مسألتان غير مطروحتين للتفاوض، وأن بلاده مستعدة للبحث عن حلول دبلوماسية لأزمة أوكرانيا.

وحسب ما نقلته "بلومبرج"، ذكر "فيفيك دهار" مدير أبحاث التعدين والسلع لدى "كومنولث بنك أوف أستراليا" في مذكرة، أنه لا يزال هناك خطر كبير بأن أسعار النفط قد ترتفع أعلى 100 دولار للبرميل في حال تصاعد الوضع في أوكرانيا.

واستقر سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل عند 96.85 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما قفزت خلال تعاملات أمس إلى 99.50 دولارًا، وهو المستوى الأعلى منذ سبتمبر 2014.

كما استقر أيضًا سعر عقود الخام الأمريكي تسليم أبريل عند 91.81 دولارًا للبرميل، بعدما وصلت في تداولات الثلاثاء إلى 96 دولارًا.